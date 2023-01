La presidenta de la Diputación provincial, Carmela Silva, presentó a los alcaldes de las comarcas los primeros avances del plan de dinamización de Finca Mouriscade, un proyecto que ya comienza a dar sus primeros frutos en el ámbito del sector ganadero de leche.

La granja de la infraestructura situada en el municipio lalinense logró situarse en el puesto número 12 de las mejores ganaderías estatales por índice ICO. Además, las previsiones apuntan la que la finca seguirá creciendo con el objetivo de escalar otros seis puestos más hasta colocarse entre las seis mejores explotaciones a nivel estatal. Este objetivo, dice, está más próximo ya que 13 novillas acaban de situarse entre las 1.000 mejores a nivel estatal según las evaluaciones genéticas de Conafe (Confederación de Asociaciones de Frisona Española). De hecho, una de las 13 está en el puesto 17 y otras siete se situaron entre los 500 primeros puestos de la clasificación (52, 114, 154, 242, 429, 467 y 478).

“La subida meteórica en tiempo récord acredita el éxito del programa y de la fase actual del centro”, indicó la representante del gobierno provincial, que al mismo tiempo avanzó que Mouriscade ya está en posición de comenzar a transferir embriones de alta calidad genética formados en la finca. El personal del centro está implantando los últimos embriones adquiridos en diciembre, procedentes del 1% de mejores ejemplares de raza frisona a nivel mundial, a la par que ya está valorando nuevas ofertas para incorporar nuevos lotes a la cabaña de la granja. Se busca que los embriones lleguen a todas las ganaderías de la provincia. Para eso, tendrá un papel clave el nuevo sitio web, que se estrenará a mediados del próximo mes febrero. Dispondrá de una plataforma para la venta de una manera transparente y ágil, para que todo el sector tenga la misma capacidad y accesibilidad a la compra. Cuando los ganaderos adquieran el material genético, será el personal técnico quien el implante en sus explotaciones, empleando para eso el laboratorio móvil de la finca que estará operativo en alrededor de dos meses. En la sección de laboratorio, se agilizará el procedimiento de consulta de resultados para que el sector pueda consultarlos en tiempo real desde cualquier dispositivo, también el smartphone. Además, en el segundo semestre del año se lanzará una librería de composición de alimentos para ofrecer una base de datos del laboratorio, con registros desde 2001, que recogerá los parámetros nutricionales analizados.

Además, se ampliará la oferta para el sector ganadero con las últimas biotecnologías reproductivas y se está evaluando la ampliación de un sistema de aspiración transvaginal de oocitos que permite la producción de embriones in vitro para obtener descendientes de las donantes a edades más tempranas.

Bienestar animal

El bienestar animal sigue siendo una de las prioridades de trabajo, por lo que en colaboración con Conafe se instalarán nuevos collares para la monitorización y toma de datos de salud y bienestar en las reses mediante la actividad de la rumia. Estarán conectados a un software que permitirá detectar con antelación si algún animal puede estar padeciendo una patología. También se están programando acciones de formación del personal. En noviembre recibieron un curso de bienestar animal, y los trabajadores del centro ya cuentan con una programación estable en materia formativa. Además, comenzarán los trámites para obtener la Certificación ISO-9001 y la ampliación de ensayos acreditados según la ISO-17025.

Visitas y sede para reuniones sectoriales

Silva informó de la renovación de contratos con los laboratorios Evonik, Dairy One y SANOR. La suscripción a las bases de datos NIT de Evonik y Dairy One permiten ofrecer a los ganaderos servicios de análisis accesibles y de calidad de ensilados y forrajes para alimentación de rumiantes (Evonik) y piensos y materia primas (Dairy One). Y los acuerdos con SANOR, colaborar con el programa de seguridad alimentaria Galis, pionero a nivel estatal, para la toma de muestras de materias primas destinadas a la alimentación animal. Otro objetivo del plan de dinamización es dar a conocer las instalaciones y el trabajo del centro y desde octubre se abrieron las puertas de la finca a la comunidad escolar y a la ciudadanía con un programa de visitas a las que ya asistieron centros de enseñanza de toda la provincia o de A Coruña. Hubo 12 visitas y hay otras ocho concertadas. Silva avanzó el calendario de reuniones sectoriales cerradas, como las de la compañía Nanta o Agafac (organización de fabricantes de alimentos compuestos).

Obras

En cuanto a mejoras de las instalaciones, se acometerán obras de rehabilitación integral de la cubierta de una de las edificaciones de la granja, sobre la zona de estabulación de novillas intermedias, vestuarios y laboratorio que darán comienzo el próximo lunes. Además, se adquirirá una cuba de purines con capacidad de 7.000 litros con un sistema de triturado y aplicación a ras de suelo, lo que disminuirá la emisión de gases de efecto invernadero para cumplir la normativa medioambiental. Otras mejoras repercutirán en la extracción de gases de los laboratorios –con tubos y un moto de extracción en el exterior para mejorar la extracción y evitar condensaciones– y en el acondicionamiento de la sala de molienda, al relocalizar un motor de extracción en una carcasa aislante, con lo que la sala tendrá menos ruido y ganará espacio.

Entrega a Lalín de varias dependencias

Silva también dio cuenta en la reunión de ayer por la mañana, de la firma con el alcalde de Lalín, José Crespo, del acta de entrega y recepción de la titularidad de las parcelas resultantes del proceso de segregación de la Finca Mouriscade. La Diputación transfiere al concello dezano más de 115.000 metros cuadrados para que ejecute su proyecto de puesta en valor del futuro Espazo Mouriscade. En el marco de la transmisión de la propiedad, aprobada en el pleno de octubre, se acordó también la cesión del antiguo laboratorio, casona y edificaciones auxiliares de la finca. Los inmuebles se incorporarán al proyecto como un centro expositivo vinculado a la realidad rural y al sector agroganadero, y otro centro agroturístico para el impulso en la zona de un “turismo de tranquilidad”. La cesión permitirá ampliar las instalaciones del área recreativa y de ocio ya existente para incrementar la oferta de actividades, y también incorporar al inventario municipal una superficie anexa a la carretera municipal con la que se amplía su plataforma a ocho metros.