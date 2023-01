Ayer era el día más triste del año. No por el temporal, aunque sin duda también el mal tiempo también influye en el estado de ánimo, sino porque la ecuación matemática descubierta por un profesor de la universidad de Cardiff allá por el 2005 así lo dice. En concreto, el docente y experto en psicología, Cliff Arnald, elaboró un estudio a petición de una compañía de viajes ahora inactiva, Sky Travel, para determinar cuál era la mejor época del año para reservar unas vacaciones. Sin embargo, este proyecto acabó llevando al investigador por otros derroteros, que se percató de que el tercer lunes de enero solía venir acompañado de una carga negativa mayor que el resto de jornadas, según mostraban los individuos que colaboraban con dicho trabajo.

Así, y tras aplicar una fórmula que combinaba los siguientes principios: el clima (C), las deudas tras las fiestas navideñas (D), el dinero (d), el tiempo transcurrido desde el final de la Navidad (T) y el que ha pasado desde el abandono de los propósitos de año nuevo (I), la motivación (M) y la necesidad de actuar para modificar un aspecto negativo en nuestras vidas (NA), Arnall determinó que esta jornada sería la más complicada de pasar con una sonrisa a lo largo de todo el año.

Desde la comunidad científica fueron muchos los que desecharon esta teoría, tildándola de pseudociencia. De hecho, al propio Alnall le costó el trabajo en la universidad de Cardiff. No obstante, por algún motivo, el concepto Blue Monday ha conseguido asentarse en la sociedad, si bien hoy en día está más asociado a campañas de marketing de las grandes multinacionales que a principios del campo de la psicología.

Por otra parte, su nombre es la combinación del día de la semana en el que se daría este fenómeno (Monday), lunes, y el color azul (blue). El motivo de añadir este matiz cromático no tiene mucho que ver con la semántica que en español se le da al término, sino a otro significado que en inglés asocian a este color; la tristeza. Esta es también la razón de que el género musical blues se llame de ese modo, al tratar las canciones temáticas más bien tristes y depresivas.

Lluvias y falta de sol

En la zona, las lluvias y la falta de luz solar teñían este lunes 16 de enero invitaban más bien a quedarse en casa e intentar evitar la calle en la medida de lo posible. Con todo, algunos de los valientes que, por gusto u obligación transitaban ayer la peatonalizada Calvo Sotelo de A Estrada, aceptaron compartir sus impresiones con FARO respecto al significado de este término, y sobre todo, sus claves para combatir la tristeza en esos momentos en los que se está más bajo de ánimo. Como adelanto, en una cosa coinciden todos, y es que esta emoción no depende del día, sino de las circunstancias personales y vitales de cada uno.

Conozco el término a través de la prensa

Verónica Pazos se animó rápidamente y con una sonrisa a contestar a las preguntas de este medio. Para ella, el “Blue Monday” es un término familiar, “lo conozco porque sale en la prensa. Dicen que es el día más triste del año, pero no lo es”. Sus conjeturas acerca de porqué se decidió que el tercer lunes de enero estaba cargado de tristeza pueden ser que “se acabaron las Navidades y la gente está sin un duro después de las fiestas”. Con todo, Pazos asegura que “para mi está siendo un mal día, todo lo contrario”. Y recomendó “salir a la calle y estar con gente que te aporte cosas buenas” para combatir la pena.

Las empresas lo usan para que compremos más

Alberto Ameixeiras iba con prisa cuando lo detuvimos y aun así, amablemente, se paró a contestarnos. Este estradense también conocía el significado de “Blue Monday”, que suponía “lo llamarán así porque en este momento hay menos dinero en las carteras después de las Navidades y con la cuesta de enero” pero además, ve en este concepto “un intento de las empresas para hacernos comprar más y convencernos de que así seremos más felices”. Contrariamente a lo que diría Arnall, “no está siendo un día especialmente triste, más allá de ser lunes”. Para él, la tristeza se combate con un buen paseo.

No sabía que existía, para mí es un día normal

Jamaica Prieto desconocía totalmente que ayer era, supuestamente, el día más triste del año, y era completamente ajena al concepto de “Blue Monday”. Aún así, al preguntar porqué creía que esta fecha podría estar cargada de sentimientos negativos, explicó que “podría tener que ver con que se acabaron las Navidades, hay menos dinero, y por si fuese poco hace mal tiempo”. Con todo, para prieto “es un día normal”. Finalmente, para animar en esos momentos en los que uno está más desanimado, Jamaica recomienda “salir de casa, no encerrarte y dejar que eso te consuma”, aunque el tiempo no acompañase.

Para ser feliz, recomiendo echarse novia

A José Ramos lo pillamos en mitad de un recado, pero accedió a que lo acompañásemos y responder a las preguntas en el camino. Dicharachero y alegre, no parecía concordar con el principio del “Blue Monday”, un término que “nunca escuché hablar de él hasta hoy”, afirmaba, y que al explicarle lo que era contestaba “pues yo estoy alegre, como siempre. A las penas, puñaladas”. Ramos decía que “no veo porqué iba a a ser este el día más triste del año. Mis motivos para estar desanimado tienen que ver con la soledad o problemas sentimentales, no con la época del año” y bromeaba aconsejando “echarse una novia” para ser feliz.

Puede ser triste por las despedidas familiares

El estradense Rubén Rodríguez no es ajeno al término “Blue Monday”, asegura que lo conoce sobre todo por salir en los medios de comunicación o en plataformas sociales y sabe que se considera el día más triste del año. Sin embargo, no coincide en que esta teoría sea cierta. Aún así, considera que “podría entenderse que fuese triste porque se acabaron las Navidades y llega el momento de las despedidas familiares”. Además, añade que “el tiempo no ayuda”, señalando a la lluvia que ayer caía incesantemente sobre las piedras de la Calvo Sotelo. Con todo, esto no minó el ánimo; “para mí está siendo un buen día”.