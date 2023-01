“Con cuarenta o cincuenta pacientes diarios es imposible hacer buena medicina”

Segismundo Blanco quería ser ingeniero pero su dominio de las matemáticas no estaba a la altura de sus planes de futuro, así que decidió seguir la tradición familiar y hacerse médico. En 1981, el estradense comenzó a trabajar en la sanidad pública. Estos días, tras 42 años, el doctor ha realizado su última guardia en el centro de salud estradense, su última ocupación laboral tras cerrar su clínica dental con la llegada con la pandemia. Hablamos con él de su trayectoria laboral, de la situación de la medicina en Galicia y de sus planes de futuro una vez colgada la bata.

–Tiene usted varios médicos en la familia, ¿le vino de ahí la idea de dedicarse a la medicina?

–Mi primera opción no era ser médico pero acabé cayendo en la medicina. Mi intención era hacer una ingeniería de telecomunicaciones pero mi base matemática era bastante corta. Tuve que cambiar de opción y como en mi familia hay muchos médicos, surgió esa opción. Así fue como comencé a estudiar la carrera, y me gustó. Al final me fue bien. En esa época además vivía con un tío mío que era médico, y eso tuvo mucho que ver en la idea de dedicarme a esto. Estamos hablando del año 1973, cuando comencé a estudiar en Santiago.

–¿Al acabar ya comenzó a trabajar en la sanidad pública?

–No, después me tuve que ir a hacer la mili. Fue al volver cuando comencé a trabajar como médico general. El primer sitio en el que estuve fue en A Cañiza. Fui moviéndome por varios sitios, también con sustituciones en A Estrada. Era una época complicada porque de aquella había muchísimos médicos, así que había poco trabajo. Nos íbamos compartiendo las vacaciones de los compañeros que tenían plaza. Después me dieron un contrato en Salvaterra do Miño. Allí estuve un año y después me fui al paro. Poco después me presenté a unas oposiciones de la Xunta para trabajar en medicina preventiva. Ahí estuve dos años trabajando en Pontevedra. Luego fue cuando surgió la oportunidad de hacerme dentista

–Un cambio importante.

–Sí, unos amigos míos que iban a República Dominicana a estudiar odontología me convencieron. No hizo tampoco falta mucho para convencerme, porque en esos momentos el trabajo para los médicos era más bien escaso. Era una oportunidad y la aproveché. Fueron dos años allí para convertirme en dentista. Después, al volver a A Estrada, monté mi clínica dental y estuve treinta años trabajando como dentista. Cuando empezó la crisis, allá por el 2009 fue cuando volví de nuevo a trabajar en la atención primaria. A partir de ahí estuve alternando entre ambas cosas, hasta el 2020, cuando cerré la clínica. Con el COVID se había puesto todo muy complicado y había que realizar una inversión muy grande. Para tres o cuatro años no me compensaba hacerla, así que cerré y me dediqué solo al ambulatorio, hasta ahora. La verdad es que ya estaba cansado de trabajar y decidí dejarlo definitivamente.

–Esos dos años en Santo Domingo debieron ser toda una experiencia para usted.

–Sí, fue muy bonito y además me dio la oportunidad de volver a estudiar, algo que, de segundas, hacías con más cariño. Hoy en día es difícil de imaginar pero en aquella época había muchos españoles estudiando odontología en la República Dominicana, porque había un convenio muy bueno entre las universidades españolas y dominicanas y convalidaban el título fácilmente. Ahora ya no.

–¿Encontró competencia como dentista en 1990?

–Bastante, aunque todavía no habían aparecido las franquicias, que son una ruina para los dentistas y los propios pacientes. Utilizan materiales ínfimos y a veces dejan los tratamientos a medias al cerrar. Ahí no puedes reclamar a nadie. Nadie da duros a cuatro pesetas. Los precios son más competitivos y te ofrecen implantes por 200 euros pero eso solo lo puedes hacer con materiales horribles.

–¿Cómo valora su etapa en la sanidad pública?

–Me tocó vivir una época muy interesante porque viví la instauración de la receta electrónica y la historia clínica electrónica. Dejamos de usar las carpetas llenas de papeles para usar unos programas que están relativamente bien. También me tocó vivir la degradación de la atención primaria. Utilizando agendas con cuarenta con cincuenta pacientes diarios es imposible hacer buena medicina. Es un caos. Además, hubo que lidiar con la pandemia, cuando el volumen de trabajo se hizo gigantesco. Ahora bajó un poco pero sigue existiendo una fuerte presión asistencial. Hacen falta más médicos y pagarles mejor. Los médicos se marchan de aquí porque no pagan bien. Las malas políticas, las políticas de recortes, provocaron una diáspora de médicos. Hay españoles por todo el mundo. Los formamos a precio de oro y se marchan porque no tienen futuro aquí. Hace falta que alguien de un golpe sobre la mesa y pare esto, pero no veo la intención de hacerlo.

“Recibimos premios porque se están haciendo las cosas bien”

–¿Todo depende de las condiciones de trabajo que se encuentren al terminar la carrera?

–Si en otros sitios te pagan más y tienes mejores condiciones de trabajo, te marchas, evidentemente. ¿Por qué tiene Madrid los problemas que tiene? Por que echaron a los médicos. Tienen cerca zonas como Valladolid o Burgos, donde las condiciones son mejores. Aquí pasa algo parecido. Además, la gente joven domina bien el inglés, por lo que se pueden marchar a cualquier lado.

–A nivel local también le tocó vivir el cambio de centro de salud.

–Sí, nos marchamos de un centro que estaba caduco a un edificio nuevo y con todas las comodidades. El cambio fue gigantesco. Fue un cambio interesante. Este centro recibe premios pero porque se están haciendo las cosas bien. Tenemos un magnífico coordinador, que es quien tiene gran parte del trabajo en los premios. Los demás arrimamos el hombro pero él es quien realiza toda la labor. El mérito de todos es estar de acuerdo con él y hacer las cosas unidos y de una determinada manera.

–En estos cuarenta años también habrá cambiado mucho la medicina.

–Afortunadamente, sí. A pesar de las trabas que nos ponen ha cambiado para mejor. Ahora mismo tenemos muchos más medios y la formación cada vez es mejor. Así se funciona mejor.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa en su vida?

–Ahora toca descansar, que me hace falta, y después intentar hacer alguna de las cosas que no pude hacer por falta de tiempo.