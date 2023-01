Un salto de fe con disfraz de cebra

Los pasos de peatones en la N-640 a su paso por el casco urbano de A Estrada son una de las grandes asignaturas pendientes a nivel de seguridad en la localidad. El debate centrado en los pasos de cebra sin control de semáforos se repite desde hace años, aunque en estos días se ha avivado de nuevo después de que una vecina de A Estrada fuese atropellada en uno de estos puntos, el situado frente a la Pastelería Mimela. De noche y con lluvia, el conductor no vio a la mujer, que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital por las heridas causadas. En este caso, no hubo que lamentar males mayores, ya que se encuentra en casas tras dos días en observación, pero no quedan muy lejos en el tiempo casos similares que acabar con fatales consecuencias.

El debate se centra en los cuatro pasos de cebra sin control de semáforo que se pueden encontrar en la avenida Benito Vigo. Dos de ellos son los que han registrado más atropellos y ambos comparten características similares que podrían justificar en parte su peligrosidad. El más señalado es el situado en las inmediaciones del consistorio, frente a la farmacia Eirín. Varios atropellos en poco tiempo levantaron las protestas vecinales hace unos años por un paso de cebra por el que cada día pasan cientos de personas para atravesar una calle por la que pasan cientos de coches. A esta aglomeración de coches y peatones se une la salida del aparcamiento de la Casa das Letras, situado justo al lado, y los desvíos hacia la Serafín Pazo. Para finalizar, siempre se ha señalado el molesto reflejo del sol a determinadas horas del día. Todos estos factores dejan el que puede considerarse el paso de cebra más peligroso de la villa. El segundo más señalado sería en el que tuvo lugar el atropello el pasado jueves. De nuevo se trata de un paso de cebra en donde confluye una calle, la rúa Manuel García Barros, y también es muy usado por los vecinos. En este caso el agravante viene de la falta de visibilidad, tanto por los coches aparcados como por los vehículos que se quedan esperando que el semáforo cercano se ponga el verde, normalmente superando el paso de cebra. Además, los vecinos apuntan a otro problema, la falta de una mejor iluminación en la zona. Los otros dos pasos de cebra sin semáforos han dejado menos problemas y por causas diferentes. El situado junto al consistorio es también muy transitado, aunque la visibilidad por parte de vehículos y peatones es muy buena. En cuanto al situado cerca de la guardería Elfos, su visibilidad es peor pero es el que menos paso de peatones tiene. Vecinos de la zona reclaman medidas que permitan aumentar la seguridad en estos pasos y estas pasarían principalmente por mejorar la visibilidad, especialmente con más luz; convertirlos en lomos de burro que obliguen a los coches a disminuir la velocidad; o bien dotarlos de señalización luminosa.