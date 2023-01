“Los fines de semana estamos a barrer, como si fuese el propio día del cocido”. Así de claro se expresa Álex Iglesias, del restaurante Cabanas, al preguntarle por las reservas del Mes do Cocido, que comenzó ayer, festividad de San Amaro y que durará, como reza el verso, hasta el 14 de febrero, día de San Valentín. Este local de la rúa Pintor Laxeiro tiene capacidad para 100 personas, y en él el Mes do Cocido “arranca muy fuerte, con expectativas muy buenas, porque nos ayuda a aumentar las reservas en los días de semana”.

El tirón de los emigrantes y los turistas

Hace tiempo que el cocido dejó de ser un plato que solo puede saborearse en invierno. En el Cabanas las reservaciones llenan el aforo prácticamente todos los fines de semana desde noviembre. Ocurre algo similar en Casa Currás, en la Praza da Igrexa. Alberto González indica que “tenemos reservas desde agosto hasta mayo, y a un ritmo constante desde septiembre, hasta el punto de que ya no tenemos hueco los fines de semana hasta abril”. ¿Pero es que en verano apetece un cocido? Pues sí, sobre todo si el resto del año vives emigrado y pasas las vacaciones en Deza, o si estás de excursión por las Rías Baixas y amanece nublado y decides acercarte a la Ribeira Sacra. La parada estratégica en el kilómetro cero de Galicia para hacer una pausa en el viaje bien merece sentarse a la mesa y disfrutar de un plato elaborado con tanto tiempo como mimo.

Reservas de un año para otro

“El Mes do Cocido nos ayuda, claro, porque hay clientes que piensan que solo se sirve del 15 de enero al 14 de febrero”, añade Alberto González. Los comensales más experimentados ya reservan de un año para otro, sobre todo pandillas que, por ejemplo, ya marcan en su calendario todos los años quedar en Lalín el primer domingo del Mes do Cocido para compartir mesa, mantel y un agradable paseo por el casco urbano para hacerse la consabida foto con la estatua del cerdo obra de Manolo Rial.

El plato ha subido unos 2 euros para compensar el alza de la energía y de los alimentos

El plato de cocido ha subido en torno a dos euros, para compensar el incremento de la energía eléctrica y del precio de los ingredientes, que no son pocos. Y estos dos euros no suponen ningún beneficio a mayores para la hostelería. “Los clientes comprenden esta subida, y para nada la consideran escandalosa”, apostilla Álex Iglesias. Su compañero Alberto González apunta que “puede haber clientes que si nunca comieron un cocido quizá lo consideren caro pero, una vez que lo prueban, marchan satisfechos”.

Locales participantes

El Mes do Cocido llega este año a su 25ª edición y cuenta con una veintena de locales participantes, con precios de entre 28 y 50 euros el plato. El citado Cabanas sirve este plato todos los días, pero recomienda hacer reserva. Casa Currás, con aforo para 50 comensales, lo sirve todos los días salvo el martes. En los siguientes locales sí es precio realizar una reserva previa: Bar O Polo; Bar Restaurante Suso; Casa San Martín; Hotel Restaurante Pontiñas; Hotel spa Norat Torre do Deza; Mesón O Cruce; Pensión Las Palmeras; Restaurante Casa do Patrón; Restaurante Casa Pablo; Restaurante Kilómetro 0; Restaurante María José; Restaurante Onde Antonio; Parrillada La Robleda y Restaurante Villanueva.

En el Pazo de Bendoiro habrá cocido los fines de semana, pero el resto de días es preciso reservar, mientras que en A Estación se sirve todos los días salvo el lunes, y también se aconseja una reserva previa. La Molinera prepara este plato todas las jornadas salvo los miércoles el Restaurante Taboada lo sirve los sábados y con reserva. En todos los casos, los postres serán sobremesas tradicionales gallegas y cada cliente se llevará el pin oficial del Cocido de Lalín 2023.

Al margen de estos 20 establecimientos en el municipio lalinense, el Mes do Cocido cuenta con el Mercado Boanerges, en Santiago, como local colaborador.