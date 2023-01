El candidato a la alcaldía de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, tenía claro de antemano que la visita de los conselleiros de Sanidade e Infraestruturas al Centro Integral de Saúde (CIS) “era un patético pseudo acto electoral del PP, y exactamente eso fue”. “De otro modo, no se entiende que a cuatro meses de las elecciones se venga a decir que el CIS va muy bien, y avanzado, cuando se reconoce oficialmente que está al 50%”, manifiesta.

El líder de la oposición, que acudió a la visita, preguntó al titular de Sanidade, Julio García Comesaña, cuando iba a poder entrar el primer paciente y “tartamudeaba con la respuesta”. También pidió explicaciones a Ethel Vázquez (Infaestruturas) sobre el nuevo retraso de la obra sobre los plazos que ella misma había dado en febrero de 2022, al señalar que estaría lista a finales de ese año. “Nuevamente, no fue capaz de contestar más que diciendo que la consellería trabajaban bien”, refleja Cuiña. Reconoce el “respeto democrático” del alcalde, José Crespo, a sus preguntas a los conselleiros, “que no fueron fáciles”, afirma. Les recordó que el convenio para la construcción del CIS lo había firmado él, en su etapa como regidor lalinense, y que tenía que estar hecho a finales de 2019.

Al concejal y coordinador municipal de Compromiso le queda claro que “fue un acto electoral, porque en breve se convocarán elecciones municipales, y no se podrán hacer burdas utilizaciones como la del CIS”. Añade que “lo que nadie puede ya negar es que “no se ha cumplido ni un solo plazo en tiempo y forma”, ni siquiera el Concello con la urbanización. “Por no haberla hecho cuando debía, se van a pagar por ella 500.000 euros del dinero de todos los lalinenses. Eso a Crespo no le duele”, apostilla.

Cuiña afirma que “no calló, de forma educada, ante los conselleiros en defensa de los intereses de los lalinenses” y que no lo hará nunca, gobierne quien gobierne en la Xunta. Alega que esa es “la diferencia” con un Crespo que “calla ante los incumplimientos calculados de los suyos, que por encima vienen a certificar a Lalín”. En esta línea, ya adelanta que le consta que el CIS “tampoco estará en verano”, pues vaticina “una relajación de urgencias después de la cita electoral, gobierne quien gobierne en Lalín”.