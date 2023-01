Hasta siete carrozas podrán participar en el desfile de la LV Feira do Cocido de Lalín que se celebrará el domingo 12 de febrero. Habrá cinco premios, dotados con 2.000, 1.500, 1.000, 500 y 300 euros, respectivamente. El plazo de inscripción se abrirá el mismo día de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Pontevedra y se prolongará hasta el 24 de enero a las 15:00 horas.

Las carrozas deberán ser construidas en el término municipal, por lo tanto, no se permite el alquiler de estructuras de fuera de Lalín, lo que será comprobado con visitas de inspección. El concejal de Fiestas, José Cuñarro, recuerda que “tienen que seguir una serie de normas para mantener el orden” durante el desfile, como “no molestar con sonidos estridentes, no parar el vehículo durante el recorrido, ni efectuar cambios bruscos en su marcha, no exceder con objetos o adornos el espacio material de la carroza y no llevar a cabo actos que puedan resultar de mal gusto y/o irrespetuosos”.

El jurado, compuesto por miembros de la prensa y personas de reconocido prestigio en el ámbito cultural, determinará los premiados valorando las carrozas mejor organizadas en relación con la temática de la feria, las mejor elaboradas de manera artesanal, el esfuerzo originado, el mensaje social y la originalidad. Podrá declarar desiertos los premios que estime convenientes en función de la calidad, y dejar había sido del concurso aquellas carrozas que no están inscritas de acuerdo con las bases, publicadas en el BOPPO de ayer.