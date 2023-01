El Concello de Silleda inició ayer el arreglo de varias vías en el casco urbano de la capital municipal que acusaban deterioros por mor de las inclemencias meteorológicas. En concreto, efectuó reparaciones en puntos de la Avenida do Parque, la calle Outeiro o la Travesía do Campo, que une las rúas Trasdeza y Carballeira do Chousiño.

El equipo municipal de bacheo ha actuado también en la pista que sirve de enlace de la AP-53 en Lamela, completando los trabajos de limpieza de las cunetas acometidos la pasada semana. Precisamente, la limpieza de cunetas y vías afectadas por las abundantes lluvias de las últimas semanas centra estos días la labor del departamento municipal de Vías y Servicios, con tareas de adecentamiento en distintos puntos de la geografía local.