La Asociación Rapa das Bestas denuncia maltrato a cinco equinos con heridas de bala

La Asociación Rapa das Bestas interpuso este miércoles una denuncia por maltrato animal en la delegación de la Guardia Civil en Cuntis. El motivo de esta tiene que ver un con un acontecimiento sucedido el pasado viernes, cuando integrantes de este colectivo fueron avisados del avistamiento de una besta herida cerca de la carretera. Una vez recibido el aviso, algunos de los asociados se acercaron al monte para estudiar la situación, encontrándose con la terrible sorpresa de que cinco équidos, cuatro caballos y una yegua, habían sido heridos con balas. El presidente de la asociación, Paulo Vicente, comentaba a FARO que “después de llamar a la Guardia Civil nos dijeron que la auxiliáramos, por si estaba con perdigones. La bajamos a Sabucedo para que la atendiera nuestra veterinaria, que le suministró antibiótico y ahora permanece en observación hasta que el Seprona nos diga cuál es el siguiente paso”.

Si bien estos animales pastaban por la zona que suelen frecuentar las manadas de O Santo, una vez se procedió a su identificación “nos dimos cuenta de que no eran nuestras. La que está ahora en Sabucedo, de hecho, no tiene chip ni está identificada”. Aún así, la preocupación crece al ver el nivel de violencia contra estos especímenes, puesto que no es la primera vez que sucede un hecho similar. A este respecto Vicente explica que “aunque interponemos la denuncia, y ya lo hemos hecho otras veces, es muy difícil dar con el autor de estos actos, o de cualquier otros”.

El viernes era día de caza, y los vecinos de esta parroquia estradense habían escuchado disparos a lo largo de la jornada. No obstante, desde la asociación descartan que este hecho esté vinculado con el ataque a las bestas, “no creemos que tenga relación. Lo más seguro es que quién disparó a los caballos lo hiciera de noche” cuenta Paulo.

Lo que sí sospechan, sin embargo, es que haya sido algún habitante de las proximidades; “las bestas molestan a mucha gente. Cuando ven una manada cerca de las casas, si no quieren que estén allí, les disparan para ahuyentarlas”. Con todo, parece que en esta la intención fue más que dar un susto, ya que, como se puede ver en un vídeo de la yegua herida publicado en las redes de la Asociación Rapa das Bestas, las balas perforaron en varias zonas de las patas y el ubre del animal.

Los hechos están ahora en manos de las autoridades, con la finalidad de que se abra una investigación y con suerte, dar con el responsables de dañar de semejante forma a esta manada y que así reciba el castigo pertinente. De todos modos, al no tratarse de un caso aislado, sino de una práctica que por desgracia ya s ha realizado en numerosas ocasiones en el pasado, los encargados de velar por el bienestar de estos equinos no descartan que algo así vuelva a ocurrir.