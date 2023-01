Los mismos propósitos de cada año

En el gimnasio Absolute de A Estrada, por ejemplo, cuentan que “todos los años es habitual que venga más gente a apuntarse, o que el gimnasio esté más lleno, especialmente por las tardes. De todos modos, cuando más se nota es en la segunda quincena de enero, cuando la gente está más recuperada del esfuerzo económico de las Navidades y el furor de las rebajas”.

Según el personal de este establecimiento, sus clientes no desean tanto perder peso o estar en forma, sino “ser más saludables”. Al parecer, este patrón empezó a introducirse “a partir de la pandemia, fue cuando más notamos el cambio”. Y es que sin duda, una crisis sanitaria como la que supuso el COVID hizo que la sociedad comenzase a dar más importancia al bienestar interior y no tanta a las apariencias.

A este respecto, desde Absolute recuerdan que “hacer ejercicio no solo es bueno para estar en buena forma física o para prevenir lesiones, sino que también ayuda mucho con problemas de salud mental, como el estrés o la ansiedad”.

Por otra parte, los dietistas y nutricionistas locales ven la otra cara de la moneda. Desde el Centro Saúde, en la Justo Martínez, comparten que “es habitual que aumente la demanda en enero para perder peso después de las fiestas”.

Si antes eran las mujeres las que más se preocupaban por este tema, ahora estos centros reciben tanta clientela masculina como femenina. Con todo, lo que sí perciben es una falta de persistencia, “está bien empezar una dieta, pero hay que entender que esto es un cambio a largo plazo, para implementar en nuestra vida. Hay muchas personas que vienen, pierden unos cuantos kilos, y vuelven a las malas costumbres. Así no funciona”.

Dejar los malos hábitos, otro objetivo popular

Adquirir hábitos de vida saludables es un paso hacia delante para mejorar nuestro bienestar, pero de poco sirve si no se abandonan los negativos. Por este motivo es habitual que, además de apuntarse al gimnasio y empezar dietas, muchos decidan dejar de fumar, beber menos alcohol, dormir más... y un largo etcétera. De hecho, algunos han empezado a incorporar costumbres de otros países, como es el “dry January” inglés, que consiste en no probar gota de alcohol hasta pasar enero, para intentar compensar los excesos de Navidad. En cuanto al tabaco, hay dos cuestiones que desde las expendedurías estradenses atribuyen a la bajada de ventas durante los dos primeros meses del año. Estas son; los propósitos de Año Nuevo y el ahorro. Según afirma el personal de estos establecimientos, las subidas que el tabaco ha sufrido recientemente, en torno a los 35 céntimos incluso en las marcas más baratas, ha supuesto un duro golpe para el bolsillo del fumador habitual, que ahora debe pagar una media de cinco euros por cajetilla. Así las cosas, no es de extrañar que al confluir salud y ahorro, muchos no se lo piensen a la hora de intentar dejar este vicio. Por último, otros de los objetivos con peso para el 2023 están aquellos que tienen que ver con mejorar nuestras capacidades, como aprender idiomas, a tocar algún instrumento, o apuntarse a clases de baile.