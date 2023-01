“El modelo de la peluquería sobre ruedas no es europeo, sino muy americano”

nueve mujeres y cinco hombres remataron el pasado noviembre un proyecto de emprendimiento celebrado en el Espacio Coworking de la Asociación de Empresarios de Deza, donde expusieron sus propuestas. El de la cubana Yoslaine Pérez Pajarín es una peluquería ambulante para dar solución a los problemas de los habitantes con movilidad reducida de la comarca, que espera poner pronto en práctica.

–¿Cómo decide instalarse en Lalín para iniciar una nueva vida?

–Yo en Cuba trabajaba desde hacía muchos años como auditora, nada que ver con la peluquería. Lo que pasa es que cuando llegas aquí tienes que cambiar un poco la mentalidad y me animé a estudiar un oficio para que me abriera las puertas y poder mejorar mi economía.

–¿Cuál es su primer contacto con el sector de la peluquería?

–Estuve averiguando y me enteré de que en Lalín existe una academia de peluquería y lo que hice fue matricularme para estudiar en ella. La verdad es que a raíz de esa experiencia me empezó a gustar. Completé los dos años. El primero lo terminas como ayudante de peluquería y el segundo lo acabas con el de peluquera titulada.

–¿Cuándo comprende que una peluquería ambulante podría ser un buen negocio en Lalín?

–Durante los dos años en los que estuve estudiando y preparándome me di cuenta de que hay muchas personas mayores ubicadas fuera de Lalín con la necesidad de un servicio como ese. Si te das cuenta, en el centro de Lalín están todas las peluquerías instaladas pero que se dedicaran a recorrer las aldeas tengo el conocimiento de una sola que más o menos se acercaba una chica pero de manera puntual y muy esporádicamente. Ahí empecé a fraguar mi peluquería sobre ruedas.

–¿Cuál fue el siguiente paso?

–Terminé en la academia de peluquería y, como por mis papeles me hacía falta tener un contrato de ocho horas, no pude trabajar en ninguna peluquería porque solamente te contratan por horas. Entonces, empecé a trabajar en la fábrica de Silleda donde estoy ahora hasta que lleguen mis papeles. El año pasado en la iniciativa de la asociación de empresarios se nos dio la posibilidad de poder exponer ideas emprendedoras y entonces fue cuando lo diseñé de una forma más concreta y especializada.

–¿Ya tiene el vehículo necesario para poder iniciar su proyecto de peluquería ambulante?

–En este momento no la tengo todavía porque lo que yo diseñé y es lo que tengo como idea principal es montar una furgoneta con todos los servicios. Se trata de algo diferente pero también muy útil para lo que me gustaría emprender. No es lo mismo que yo vaya a una casa, por ejemplo, y entre en ella para trabajar que poner yo misma el servicio en la puerta de esa casa pero sin molestar a los clientes. Como te decía, estoy todavía en trámite de mis papeles. Tengo permiso de trabajo y todo e incluso podría hacerme autónoma ahora mismo si quisiera. Pero prefiero legalizar primero mi residencia y, después, centrarme en el proyecto de la peluquería ambulante.

–¿Ya tiene proyectada la fecha de inicio de la peluquería ambulante por las aldeas dezanas?

–Si te soy sincera, realmente cuando lo planeé daba por hecho empezarlo en breve. Sin embargo, los papeles se han retrasado y en estos momentos no sé exactamente cuando podré tener todo regularizado. Me imagino que para mediados de este año podré hacer realidad el proyecto emprendedor.

–Además de peluquería, ¿qué ofrecerá su proyecto a los habitantes de los alrededores del casco urbano de Lalín y el resto de la zona?

–La verdad es que había pensado en ofrecer todos los servicios posibles. De hecho, hay algunos de ellos que seguramente las personas mayores no los utilizan que están incluidos porque no importa ni el sexo ni la edad del posible cliente. Inicialmente, sería una oferta de todo lo incluye la peluquería como tintes, cortes y demás. La idea es también incluir una oferta de estética que tendría lo relativo a depilación, manicura y pedicura.

–¿Hay margen para poder innovar en los vecinos del rural de un municipio como Lalín?

–Seguramente existen personas mayores que no se suelen depilar las ingles pero sí se depilan las piernas o las axilas pero es algo que se podría intentar hacer. La furgoneta va en función de que tenga todo lo necesario. El proyecto está pensado para dos personas trabajando porque de esa forma si una hace un servicio la otra puede realizar otro de manera simultánea. A lo mejor, se podría empezar siendo una persona sola hasta que se incremente la cartera de clientes, pero cuando esté llena una sola es difícil que lo pueda hacer bien.

–¿Existe en Cuba algo parecido a este proyecto de peluquería?

–Cuando preparaba el proyecto estuve hablando con una persona que tiene una franquicia que se dedica a esto. Tengo que decir que este modelo no es europeo, sino americano. No se usa en Cuba pero sí se usa mucho en países como México, Colombia e incluso los Estados Unidos. Digamos que es muy americano eso de moverte con una furgoneta con todos tus servicios y que vayas por zonas. En esos países se hace con peluquería pero también con peluquería canina y comida.