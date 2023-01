El Comité Ejecutivo Local del PP de Rodeiro acordó incluir el asfaltado de diez zonas rurales del municipio, con cargo a los 800.000 euros de remanentes en el programa electoral de las elecciones locales del 28 de mayo. El encuentro, que contó con la presencia del alcalde, Rubén Quinta, y del presidente provincial del PP, Luis López, sirvió para pedir públicamente “tranquilidad” a los vecinos de las zonas beneficiarias y también transmitirles la “garantía absoluta” de que el asfaltado se realizará a principios de la próxima legislatura, “si el Concello de Rodeiro no las realiza antes, como es su intención”. Para el PP de Rodeiro, las elecciones están todavía muy lejos, ya que, “mientras otros están haciendo campaña y haciendo sus cálculos, nosotros nos dedicamos a trabajar por los vecinos, pero en este caso, y ante la gravedad del boicot a esta actuación por parte de Unidade por Rodeiro, consideramos que era urgente la celebración de esta reunión”, señala el comunicado. Además, el PP de Rodeiro realizará una campaña informativa en Vilela, O Az, Guillar, Asperelo, Adelán, San Salvador, Os Vilares, Lamas, Castugares y Carboentes “para mostrar y reiterar nuestro compromiso con estas obras”. “Queremos informar a los vecinos y advertirles que Unidade por Rodeiro no tiene intención de hacerlas porque fue esta formación la que rompió el proceso administrativo al presentar una alegación a través de una persona de su candidatura, que siguió las instrucciones de su portavoz Alberte Lamazares el último día del plazo para no dar margen de maniobra y con absoluta mala fe al enviarlo por correo desde la ciudad castellana de Zamora”, aclaran.

Respuesta Por otro lado, el PP de Rodeiro critica las denuncias del candidato socialista, José Luis Camiñas, por supuesta negligencia municipal en la tramitación de este proceso. Le pide que “vuelva a la realidad de Rodeiro y deje de hacer malas copias de las fotos de Alberte Lamazares mirando al horizonte para que parezca que está trabajando. Suponemos que el puesto ficticio de coordinador autonómico que le creó el PSOE para satisfacer su afán de protagonismo lo tiene ocupado por todo Deza”, ironizan y añaden que “para mejorar la calidad de vida de la gente de Rodeiro y para conseguir cosas para nuestro municipio, hay que preocuparse por los vecinos y no por buscar un titular en los medios y en las redes”.