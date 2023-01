Unos 80 vecinos y vecinas de Carballedo y Rebordelo, en el concello de Cerdedo-Cotobade, acudieron ayer el lunes a la primera reunión vecinal celebrada en el Centro Cultural Antonio Fraguas y que fue convocada por el alcalde, Jorge Cubela, para recoger las demandas y las solicitudes de alta en fibra óptica de todos los domicilios este mismo año.

En este encuentro Cubela estuvo acompañado por el teniente de alcalde Fernando Vázquez, el concejal Bruno Portela y la responsable de Movistar para la implantación de este servicio en el municipio, que fue tomando nota de las propuestas e indicaciones de los asistentes.

Después de varias reuniones con Movistar, el alcalde logró el compromiso de la empresa instaladora de que a lo largo de este año se cubriría el 100% de la demanda de fibra óptica en la localidad, lo que permitirá poner fin a los problemas de aislamiento que algunas poblaciones padecían hasta el momento.

Por otra parte, este no será el único encuentro que desde el ejecutivo mantendrán con la población para tratar el tema de la conexión por fibra. De hecho, el calendario municipal cuenta con varias citas a este respecto. Así, el mañana 12 de enero, en la Casa do Pobo de Viascón, tendrá lugar otra asamblea a las 20.00 horas, y el viernes, en Casa do Pobo de Sacos, a las 19.00, y en Casa do Pobo de San Xurxo a las 20.00 horas. Ya entrados en la próxima semana, el lunes 16 le tocará el turno a los vecinos de Almofrei a las 19.00 horas y de Borela a las 20.00. El martes será en Corredoira a las 19.00 y en Caroi a las 20.00. Miércoles toca encuentro en la Casa Cultural de Cerdedo, abierta a los habitantes de Figueroa a las 20.00 horas. El jueves 19 la cuestión será tratada con los lugareños de Pedre, a las 19.00 horas, y Parada y Folgoso a las 20.15 horas. Por último, Valongo y Loureiro tendrán su cita el lunes 23 a las 19.00 y 20.15 respectivamente. Dejando para el martes 24 a los vecinos de Aguasantas a las 10.00 horas. Asimismo, todas las reuniones serán en las Casa do Pobo de los distintos núcleos.

Informan sobre un nuevo proyecto para las traídas

En otro orden, los técnicos responsables de la redacción de lo Plans Municipais de Abastecemento Autónomo de Galicia están manteniendo estos días reuniones sectoriales y de trabajo en Cerdedo-Cotobade con los usuarios de las traídas de abastecimiento de la localidad incluidas en un plan pionero en el que tan solo participan seis concellos en toda la comunidad autónoma. Los encuentros, en los que participaron 80 comunidades de usuarios de aguas vecinales que manifestaron su deseo de ser incluidas en los trabajos de estudio, se estructuraron en pequeñas reuniones de unas 10 traídas para facilitar una mejor comunicación y hacerlas más operativas. En primer lugar, los técnicos llevan a cabo una presentación a modo resumen con los trabajos de documentación y análisis realizados en las traídas de Cerdedo-Cotobade. Posteriormente, se entregan informes que recogen propuestas de mejora de cada una de ellas y se explica de manera pormenorizada los problemas observados en estas, los resultados de las analíticas de agua y las posibles soluciones previstas, adjuntando los planos y presupuestos correspondientes. Además, también se crea un ambiente de diálogo con los usuarios que pueden hacer llegar sus aportaciones a estos profesionales para que las tengan en cuenta a la hora de ejecutar su trabajo. Por su parte, el alcalde, Jorge Cubela, que asistió al encuentro en Carballedo, señaló la importancia de la participación activa de los vecinos y vecinas que hacen uso de dichas traídas para que estos conozcan de primera mano las vicisitudes de este proyecto pionero en Galicia.