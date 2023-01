La hostelería y restauración de la zona sube sus precios un 10% para combatir la inflación

La tendencia a variar precios en el primer trimestre de cada año no es para nada una novedad, sino que se hace de forma regular desde hace tiempo. Los negocios observan las facturas del nuevo ciclo y se ajustan a estas. Por lo tanto, si proveedores, suministros y demás gastos aumentan, lo mismo harán con los productos y servicios que ofrecen. En la zona de Deza y Tabeirós, los integrantes de este gremio ya han empezado a implementar dichas modificaciones, y la opinión de los vecinos y vecinas se encuentra dividida entre los que consideran que dichas cifras son desorbitadas y los que entienden que “la hostelería también tiene que vivir”.

En el restaurante de O Xulia, de A Estrada, el menú ha pasado de 12 a 13 euros, y el café subirá cinco céntimos próximamente, mientras que vinos y cervezas experimentarán un incremento para ajustarse al 10% de subida que aplican los proveedores. Desde la regencia del establecimiento, Andrea Villar cuenta que “no nos queda otra. Dicen que sacan el IVA de unos productos pero después doblan el precio de otros. Se trata de ingredientes que usamos todos los días en cocina, como la harina, los huevos o la nata, por no hablar de productos frescos como la carne o el pescado, que simplemente no paran de encarecerse. Nosotros tenemos que mantener cierto margen de ganancia si queremos seguir abiertos”.

De hecho, sacar adelante un restaurante no solo depende del precio de los alimentos o las bebidas, sino de otras cuestiones, como la luz, el gas, los productos de limpieza, el agua o el alquiler. Todos estos índices se han incrementado con la entrada del nuevo año, lo que deja a los empresarios hosteleros y de la restauración con más gastos que beneficios.

Lo mismo ocurre en esta rama del sector en la capital dezana, donde el Restaurante Asturiano también ha tenido que modificar sus tarifas. Aquí explican que “los precios de la carta varían en función del mercado. Nosotros vamos mucho a la lonja, así que si el pescado sube, subimos el plato, y lo mismo acontece si este baja”. En lo que no pueden permitirse tanta flexibilidad, no obstante, es la sección de cafés, bebidas alcohólicas y refrescos. En concreto, sostienen que “si nos suben los proveedores nosotros tenemos que hacer lo mismo. El café, por ejemplo, ya lo subimos diez céntimos, hasta 1,40 euros, pero seguramente tengamos que modificarlo de nuevo. Con los vinos y la cerveza pasa lo mismo”.

Por otra lado, en Casa Currás, también ubicado en Lalín, aseguran que no incrementarán los precios de su carta, pero sí el del cocido y, en algunos casos, el de platos con pescado como ingrediente principal.

Resulta llamativo, hablando con profesionales de la restauración, que todos coincidan en el encarecimiento que de un tiempo a esta parte han sufrido productos como la carne y el pescado, dos de las principales fuentes de proteína para una dieta saludable y nutritiva. Estas observaciones llegan en un momento en el que el Gobierno central ha anunciado la supresión del IVA en alimentos de primera necesidad, de la que los anteriormente mencionados quedan fuera, manteniéndose al 10%.

En otro orden, los bares y cafeterías de la zona siguen los mismos pasos que la restauración. El empresario estradense Javier Rey, al frente de los establecimientos Café Alameda, Invictus y A Baiuca ha estrenado sus nuevas tasas estos días, que se han incrementado en unos 10 céntimos de media. Así, el café grande cuesta ahora 1,60 euros, y la cerveza 2,40. Con todo, adelanta que lo más probable es que haya que subir en febrero otra vez; “hice los cambios antes de que llegasen las primeras facturas del año pensando que serían suficientes, pero me encuentro con que las casas de cerveza y vino han subido entre un 8 y un 10% sus precios, lo mismo ocurre con los refrescos, el papel y la luz. Sé que hay gente que no entiende que ahora el café le salga diez céntimos más caro, pero yo tengo que mantener el salario de mis empleados, cubrir los gastos, y sacar algo de beneficio para mantener esto a flote”.

Rey va un paso más allá profundiza en que “si una cerveza en el bar te sale un euro más cara que en el supermercado, es porque de ese euro sale el alquiler del local, los seguros, el salario del camarero que te la sirve, del cocinero que te hace la tapa, la servilleta que usas para limpiarte, el agua y la limpieza del baño.... es que si te paras a pensarlo, cuando restas todos los gastos que tenemos, ¿qué nos queda a los hosteleros?”. Es por ello que, pese a que las subidas supongan un descenso de clientela, estas suponen para el empresario la única alternativa al cierre, y por lo tanto a la pérdida de 24 puestos de trabajo que ofrece actualmente.

Por último, el ocio nocturno el Pub Sky se ha adelantado a la subida de enero, y desde hace ya un par de meses cobran a 6 euros el “cubata” y 2,50 la cerveza. Mientras que en el Pub Tarará, de la Zonas dos Viños, todavía están a la espera de evaluar cómo afectará el encarecimiento de los proveedores a su negocio.

Una comparativa con los importes prepandemia

Si bien, como ya se ha mencionado anteriormente, el modificar los precios al inicio de cada ciclo es una práctica habitual entre los establecimientos hosteleros y de la restauración de la zona, en esta trayectoria ha habido un punto de inflexión, a partir del cuál la subida ha sido casi vertiginosa. Se trata de la pandemia, y es que los empresarios reconocen que desde entonces, los costes han ido en aumento notablemente. Por poner un ejemplo, un café en el Café Alameda en 2019 costaba 1,10 euros. Claramente inferior al 1,60 actual. Lo mismo ocurre con la cerveza, que antes costaba 1,90, mientras que ahora se paga a 2,40 euros. Es decir, en tres años se ha producido un aumento de unos cincuenta céntimos, muy por encima de las tasas que se venían ofreciendo antes de que el COVID desatase sus consecuencias en la economía a todos sus niveles. En el bar 20 Berzas, de A Zona de os Viños, ocurre lo mismo, la diferencia también se observa. Las cañas estaban entonces a 1,90, mientras que ahora está a 2,20, aunque desde la regencia explican que esta cifra puede verse sujeta a incrementos en caso de que las facturas del nuevo año sean mayores de lo esperado. Del mismo modo, los “cubatas”, que costaban antes 4 euros, se cobran ahora a cinco. En esta línea, el restaurante O Xulia cobraba su menú del día en enero de 2020 a 9,50 euros, con primero y segundo plato, bebida, postre y café, las mismas características que la oferta actual, excepto por el precio, que a día de hoy está fijado en 13 euros, con pronóstico de aumento en estos tres primeros meses si la situación no se regula. Así las cosas, puede decirse que la frase que reina en la calle últimamente, el “todo sube”, es hoy en día una realidad, más acusada en los tiempos pospandemia. Algunos, como es el caso de Javier Rey, incluso admiten que la situación en la hostelería era mejor durante esos meses de restricciones, “aprendí que por trabajar más horas no significa más ganancia. Que los horarios estuviesen bien delimitados no resultó tan malo al final, al menos la luz era más barata, ahora hay meses que pago más de 4.000 euros en la factura de un solo local.