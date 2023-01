El COVID se sale del mapa

No llegan a treinta los positivos de COVID-19 detectados en Deza y Tabeirós-Terra de Montes en los últimos siete días. En concreto, son entre 22 y 29, a tenor de la incidencia acumulada que refleja el mapa del Sergas. Pero el cómputo oficial dista mucho del real, pues ahora la mayoría de las infecciones se detectan en casa y, salvo que se precise atención médica, no se comunican a las autoridades sanitarias. Las reuniones familiares y sociales de las recientes fiestas navideñas han dejado un reguero de brotes de COVID que trascienden en la calle, pero que no recogen las estadísticas. A los que hay que sumar la presencia de gripe en sus variantes A y B, tal como confirman médicos de atención primaria de la zona.

Personas infectadas actualmente con el virus SARS-CoV-2 indican que los síntomas empiezan con tos, picor de garganta, mucha congestión, dolor de cuerpo y cansancio general. La fiebre sube a menudo por encima de 38 grados y en algunos casos aparecen náuseas y/o vómitos. Y la infección sigue saltando en las pruebas diagnósticas pasados ocho días del positivo. Según la estadística oficial, A Estrada es el único municipio de las comarcas que rebasa la decena de positivos a siete días. Cerró el año con apenas cinco notificados en ese tiempo, mientras que ahora presenta once casos confirmados, que se elevan a 19 en catorce jornadas. Pero se trata de un “infrarregistro”, como admiten fuentes sanitarias, pues solo entre dos brotes surgidos en una familia y en un grupo de amigos de los que tiene constancia esta Redacción ya superan esa cantidad, y no son los únicos que se conocen en el pueblo. Solo otros dos concellos arrojan un incremento de contagios en las dos últimas semanas: Silleda, que pasa a tener uno o dos positivos y Cerdedo-Cotobade, que oscila entre dos y cuatro, a tenor de la incidencia que les confiere el Sergas. Ambos territorios estaban libres de coronavirus el martes 29 de diciembre, siempre según el mapa oficial. En cambio, la situación habría mejorado en Lalín, que ahora tiene entre seis y nueve contagios en una semana, mientras que a finales de año presentaba 17; la incidencia a catorce días baja de 23 a 14. Dozón aparece ahora sin ningún positivo, mientras que en la última semana del año tenía uno. Forcarei figura con uno o dos casos y Rodeiro, con uno. En Vila de Cruces y Agolada no trascienden contagios desde hace unos dos meses. Aunque las cifras reales son superiores a las registradas por el Sergas, la situación no tiene nada que ver con la que se vivía hace un año. El 11 de enero de 2022 había en las comarcas más de 1.200 personas enfermas de coronavirus, de las que 477 tenían cartilla médica asignada en Lalín, 425 en A Estrada, 70 en Silleda, 66 en Vila de Cruces, 58 en Forcarei o 44 en Rodeiro. Todos los concellos tenían presencia de virus, pero entonces la gente sabía a qué atenerse, hoy ya no sabe como actuar ante una ruleta rusa que ahora se juega a cara descubierta.