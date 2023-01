El PSOE de Cerdedo-Cotobatachaba ayer de “nefasta” la gestión económica del Concello por su “falta de rigor, transparencia y celeridad” con las cuentas municipales. Dichas declaraciones vienen a raíz de la celebración de un pleno extraordinario en la misma jornada con el fin de aprobar el pago de 253.225 euros en facturas del ejercicio anterior, algunas, según acercan los socialistas, pendientes desde el mes de marzo.

Asimismo, critican que la fusión de ambas administraciones no haya mostrado aún resultados de ahorro, al no haber unificado, después de 6 años, ningún suministro, por lo que los proveedores siguen siendo distintos. Además, piden al alcalde, Jorge Cubela, que no demore más la aprobación de los presupuestos de 2023.

Por otra parte, Cubela se reunió ayer con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, y con el jefe de Servizo de Infraesrtucturas, Manuel Juanatey, para hablar del estado de las obras de humanización en Tenorio y la ampliación en la PO-234 y la PO-230. A este respecto, ofreció su total colaboración a los responsables, que aseguraron que dichas actuaciones se encuentran en estado avanzado, excepto en la PO-234, donde ante la falta de cesión hubo que recurrir a expropiar, lo que retrasó los procedimientos y la obra.