Historia a la venta en A Estrada

En el año 1836 no pasaba de una aldea, tan modesta que solo contaba con cuatro o seis casas diseminadas. Así podría comenzar el relato que Pedro Varela Castro tituló y publicó como A Estrada en el año 1923. Sin embargo, el que fue alcalde de esta villa, periodista y activista social no quiso escribir una novela, sino que dedicó sus esfuerzos a hilar un minucioso estudio sobre la historia y la geografía de estas tierras. Sabemos que, de antiguo, dos vías importantísimas se cruzaban en A Estrada, haciendo el punto muy concurrido y apropiado para que la población se extendiese. El cruce tenía efecto, aproximadamente, en el centro de la que es hoy Plaza de Ramiro Ciorraga, continúa, aludiendo a la que hoy conocemos como Praza de Galicia o que popularmente muchos bautizan como A Farola. A la importancia de las vías cruzadas, más antiguas que la aldea, y tal vez a los peregrinos procedentes de Portugal, se debe el nombre que lleva nuestra villa, cuyo significado es calle. Las construcciones se irían alineando junto a las dos vías principales que, como si de un aspa se tratase, se cruzaban en esta plaza principal. De modo simplificado, fue así como A Estrada comenzó a expandirse, a través de construcciones que todavía hoy resultan fácilmente identificables con un simple paseo por la que pasó de aldea a villa floreciente, repleta de vida y bullicio. Algunas de esas casas cuelgan hoy el cartel de se vende. El pasado también tiene un precio.

Un recorrido buscando construcciones urbanas tradicionales entre los edificios mucho más modernos de A Estrada permiten fácilmente identificar algunas de las viviendas que fueron testigo de otra vida estradense. Fondas en las que se alojó Castelao, casas en las que tuvieron su cuna estradenses ilustres, edificios en cuyos bajos se alojaron comercios míticos o inmuebles que vivieron el “pasado arista” de la localidad, cuyos aires saludables de villa de media altura atraían a quienes deseaban mejorar su salud a través del hábito sencillo de seguir respirando, solo que en otro lugar.

Algunas de estas viviendas fueron rehabilitadas y lucen con hermosísimas galerías. Detrás de sus fachadas las hay que esconden patios interiores o jardines posteriores, auténticos oasis de un urbanismo diferente que imprimían para A Estrada la estampa de una villa señorial. Por el contrario, otras casas se encuentran abandonadas y en estado descuidado, rayando en la ruina. En algunos casos, los propietarios han optado por poner a la venta el inmueble. En otros no hay cartel, pero se augura un relevo.

Los ejemplos abundan. En la Rúa San Paio, en la peatonal Calvo Sotelo o en la Avenida Fernando Conde pueden verse casas centenarias –o próximas al siglo de historia– en las que se ha colgado el cartel de se vende.

En la Rúa San Paio, que parte de ese neurálgico cruce de caminos enclavado en A Farola para encaminarse hacia Figueiroa –por tanto también hacia Santiago– son al menos media docena las casas antiguas que están oficialmente en venta. A ellas se suman muchas otras que no reconocen en un cartel que buscan nuevo propietario, pero que evidencian que han vivido tiempos mejores.

Algunas de ellas poseen hermosas galerías, jardines –algunos hacia la Rúa 56– o grandes muros que le confieren intimidad. Sin embargo, pese a su carácter céntrico, algunas llevan largo tiempo a la venta. Quizás el problema para algunas sea el precio, si bien en otros casos podría desanimar los costes de rehabilitación. En todo caso, el comprador se llevaría parte de la historia de A Estrada y un inmueble único, eso sin duda.

También en Calvo Sotelo, recientemente peatonalizada, hay cerca de media docena de viviendas antiguas que están en venta, tanto en el inicio de la calle como en el tramo que ya pasa a denominarse Rúa Ulla.

Llegados a la Porta do Sol, uno se siente completamente rodeado por construcciones antiguas. Sin embargo, aunque alguna de ellas tuvo en su momento un cartel de venta, en estos momentos no figura ninguno que anime al comprador a interesarse. La plaza ha sido renovada en el marco del proceso de peatonalización, y las viviendas continúan manteniendo el encanto de ser una zona importante del pasado de A Estrada, en el que florecieron negocios que se convirtieron en punto de peregrinaje para quienes quisieron saborear los cócteles del Café Porta do Sol o los cocidos de Casa Trabazo.

Bases para el paso de aldea a villa

Si Varela Castro hablaba de A Estrada como una pequeña aldea en aquel 1836, el artículo de María Jesús Sánchez Bascuas Aproximación á xénese urbanística da vila da Estrada recoge cómo fue en los últimos años del siglo XIX cuando se sentaron las bases del urbanismo estradense, poco sólidas en un principio, pero suficientes para afrontar los cambios que se avecinaban. La historiadora refleja que cuando la sede de la institución municipal pasó de Cereixo a aquella pequeña aldea en la que se cruzaban los caminos (1840), A Estrada era una localidad poco poblada, con pocas casas. Sin embargo, no tardarían en tomarse las primeras iniciativas para transformarla en una villa, con una incipiente planificación urbanística y la preocupación por dotarla de servicios crecientes. Así, Fernández Bascuas recoge el acta de una sesión plenaria de principios de 1888 en la que figura que A Estrada tendría en torno a 300 casas.

Sin embargo, en un segundo ciclo de expansión urbanística –Fernández Bascuas lo data entre 1901 y 1926– A Estrada comienza a concebirse como una entidad urbana, en la que se siente ya la necesidad de elaborar un primer plano de población (1926).

Algunas de las viviendas en venta coinciden en fechas con otras que vieron en Manuel Porto Verdura –el mítico Escobero– a todo un mecenas del urbanismo y la arquitectura local. Este emigrante quiso dejar su huella en A Estrada. Y lo hizo. Invirtió una parte importante de la fortuna que hizo en Cuba, levantando bajo su auspicio edificios que siguen siendo en la actualidad todo un emblema de la villa, caso del mítico inmueble coronado por una cúpula levantado en la Praza de Galicia –A Casa do Capón–, el edificio en el que hoy se encuentra Calzados A Esquina o varias casas de la Rúa Peregrina, Praza de Galicia o la actual Justo Martínez.