El PSOE de Rodeiro critica la gestión del gobierno local, al que acusa de tener al Concello paralizado. El motivo de este descontento entre las filas socialistas tiene que ver, en esta ocasión, con un proceso administrativo que se remonta a octubre del pasado año.

En concreto, el portavoz del grupo y candidato a la alcaldía en las municipales de mayo, José Luis Camiñas, explica que el 31 de octubre de 2022 se llevó a pleno una modificación de crédito para poder emplear parte del remanente de tesorería, un total de 800.00 euros, en arreglar varias pistas en Vilela, O Az, Guillar, Asperelo, San Salvador, Adelán, Os Vilares, Lamas Castugares y Carboentes. Dicha moción contó con el apoyo de los socialistas, que votaron a favor, dado la necesidad de la actuación.

No obstante, según cuenta Camiñas, el Concello no publicó el proyecto en el Boletín Oficia de la Provincia hasta el 24 de noviembre, retrasando así un proceso que podría haberse iniciado en el mismo día, o al siguiente. Así pues, se abrió un plazo de 15 días hábiles a partir del 25 de noviembre para presentar alegaciones, presentándose una en la última de las jornadas. Lo que, finalmente, y ante la falta de rapidez en la respuesta del gobierno local, que “podría haber convocado un pleno de urgencia, y publicarlo en el BOP al día siguiente, dejando seis días hábiles para cumplir el trámite”, hizo que finalmente, al no cumplirse los plazos, no pudiese tramitarse la modificación de crédito.

Los socialistas ven en esta forma de actuar “dejadez” por parte del ejecutivo, lo que finalmente “recae en los vecinos”, que en esta ocasión, no podrán contar con los arreglos en dichas pistas, al menos, de forma inmediata.