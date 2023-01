Final del conflicto en A Trigueiriza: habrá aceras y el transformador será soterrado

A finales del pasado mes de noviembre un grupo de vecinos del barrio de A Trigueiriza se concentraba delante de la urbanización privada que se acomete en la zona para exigir la retirada de un transformador eléctrico levantado cerca de sus viviendas, la construcción de aceras, plantación de árboles o dotación de bancos en una zona que se está expandiendo y donde la cadena de alimentación Mercadona construirá este año un supermercado. Los afectados solicitaban una reunión con el alcalde, José Crespo, encuentro que hasta la fecha no había trascendido que se celebrase, pero las dos partes sí se vieron en al menos dos ocasiones. El conflicto habría quedado zanjado, al garantizar el mandatario a los vecinos que sus reivindicaciones serían atendidas.

La última reunión tuvo lugar, como reconoce una de las portavoces de los vecinos de A Trigueiriza, el pasado día 24 de diciembre. En ese encuentro, el mandatario local dio su palabra a los presentes de que el transformador no se mantendría tal y como está actualmente. Crespo garantizó que la caseta que aloja la instalación eléctrica de media tensión sería retirada y que más adelante, dentro de tres o cuatro meses, se colocaría el nuevo transformador en la misma ubicación aunque ya soterrado. Los afectados pedían que esta estructura fuese desplazada más arriba dentro de la misma urbanización, que, conviene recordar se desarrolla por iniciativa privada, o que en todos caso no se mantuviese encima de una glorieta recién construida por el impacto visual que generaba al margen de otras posibles consecuencias desde el punto de vista sanitario.

Con esta parte solucionada, los vecinos también verán satisfechas sus demandas relativas a la construcción de aceras al lado de las viviendas más próximas al área de expansión nueva y en la principal calle del barrio. Según comenta una de las residentes, en un caso se dispondrán aceras de distintos tamaños en función de las características de las propias rúas. Finalmente, el gobierno municipal aseguró a las personas que promovieron estas protestas que el proyecto prevé la instalación de bancos, zonas verdes o árboles como habían pedido públicamente en varias ocasiones.

Centro social para Carragoso

Por tanto, la grieta entre vecinos y Concello parece haberse sellado con la intervención del alcalde, algo que habían demandado los afectados, también formalmente en el consistorio, a donde habían acudido acompañados por representantes de los grupos de la oposición. El acuerdo entre las partes no había trascendido y se desconoce si existía algún pacto de silencio o si es que los vecinos optaron por no hacerlo público hasta que se materializase pues. De todos modos, para los afectados, la palabra de Crespo tendría el valor suficiente para convencerlos.

Por otro lado, esta zona de expansión está siendo valorada desde hace tiempo por el gobierno para la construcción de un centro social para los vecinos del entorno de Carragoso.