La portavoz del grupo municipal del PP en Forcarei, Belén Cachafeiro, presentó una solicitud al gobierno de Verónica Pichel “para que de una vez por todas se deje de improvisaciones y tramite diligentemente las diversas subvención y ayudas que no fueron convocadas, resueltas o pagadas en tiempo y forma en los últimos años”. La también candidata de los populares a la Alcaldía aseguró que continúan sin abonar las ayudas al estudio de 2021, “al igual que los bonos del comercio sacados con motivo del golpe económico que el pequeño comercio sufrió a consecuencia de la pandemia del Covid” y que temen que “ni tan siquiera se llegarán a abonar nunca”.

De igual modo, Cachafeiro culpó a la “nula gestión” del gobierno de que no se hayan convocado en 2022 las ayudas al estudio “con el consiguiente perjuicio para los jóvenes y las familias del concello que la precisan”. “Ni se pagan las del 2021, ni se convocan las del 2022, es decir, dos años donde los estudiantes y sus familias tienen que tirar para adelante sin tener este apoyo tan necesario. Esto es algo inaudito”, dicen.

Belén Cachafeiro también apuntó a la convocatoria de un pleno a finales de año para las ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro, “para las cuales todavía tienen que habilitar con cargo a remanentes unos fondos que no tiene, es decir que, creemos que hay muy serio riesgo de que las asociaciones beneficiarias no cobren nunca este dinero y, de hacerlo, lo harán con cargo a anualidad 2023 y, por lo tanto no tendrían subvención en el año 2022”, augura el Partido Popular. “No se puede ser más desastrosa en la gestión”, consideró el principal grupo de la oposición local.