Esgrafiados en Deza

Dende que hai uns anos escoitara falar por primeira vez á amiga Mar López Sotelo, dos “Esgrafiados da Ribeira Sacra, e Galegos”, o meu interese polo tema foi en aumento, sobre todo cada vez que descubría un no muro ou parede dalgunha casa vella, pola que antes pasaba sen decatarme, ou máis ben sen prestar atención ó que estabamos a ver, as veces autenticas obras de arte.

Empezaremos aclarando que o Esgrafiado é unha técnica ornamental arquitectónica utilizada para a decoración nos traballos de enlucido e revestimento dos muros exteriores das casas, aínda que tamén o temos visto nos hórreos, e muros das igrexas en algúns lugares.

A palabra de orixe italiana (sgraffiare), facer incisións o rascar cunha ferramenta denominada; grafio. Se aplica tanto os traballos artesáns como ao resultado final da obra de albanelaría durante os traballos propios de construción, nos que se realizará sobre o muro en cuestión sucesivos estucos ou revestimentos en capas nos que se raia usando plantillas e moldes de carácter xeométrico o gravado propiamente dito.

A diferenciación dos traballos de encintado por unha banda é os dos esgrafiados por outra, chegan tras moitos anos nos que se ignoraron como técnica ornamental propia na construción estes traballos específicos con motivos vexetais, entramados e mesmo escenas de caza, romarías paxaros, grecas, flores e outros motivos máis ou menos curiosos, nas paredes das casas do rural se produce no ano 1995 , no que se ven a recoñecer esta técnica como propia co termo esgrafiado, fundamentalmente ante as claras diferencias apreciadas nunha e outra técnica de decoración; morteiros de cal e area usados con fines de embelecer e adornar os muros de mampostería ou cantearía, cunha segunda capa de revoco, nos que se trazan os debuxos, retirando posteriormente con raspado a capa superficial xa endurecida que deixa ao descuberto ao interior de diferente cor e textura.

Na Ribeira Sacra, case sempre ao redor de lugares e aldeas próximas ao “Camiño de Santiago”, o Camiño de Inverno, que seguían os peregrinos cando nos crús invernos do pasado as neves dominaban os cumios do Cebreiro, obrigando os camiñantes a tomar a ruta dende Ponferrada por Monforte e terras da Ribeira Sacra, como ben nos conta a nosa amiga Mar, estamos diante da que posiblemente sexa a maior concentración de esgrafiados de Galicia no que na arquitectura do rural se refire, aínda que nunha boa parte desta riqueza hai que recoñecer que se trata de construcións en ruínas ou en perigo de ruínas, moitas delas abandonadas hai anos polos seus propietarios. Esgrafiados que quedan podemos datar en edificacións feitas no século XVII e XVIII, nos casos máis antigos aínda que a maior parte das que se conservan en mellor estado corresponden a finais do século XIX e principios do XX.

No caso especifico dos Esgrafiados das Terras do Deza, as primeiras referencias escritas aparecen nas publicacións do Seminario de Estudos Galegos, a través dos estudos que realizara Fermín Bouza Brey en 1924 e que publicara baixo o titulo “Do arte popular galego e dalgunhas das súas manifestacións”, no número 21 da revista Nos o 15 de setembro do 1925.

Con posterioridade anos mais tarde, 1936 se publica polo Seminario, unha monografía da parroquia de Velle (Ourense), que firman Florentino López Cuevillas, Vicente Fernandez Hermida e Xaquin Lorenzo Fernándes. Traballo no que establecen as pautas para diferenciar o que para eles é o encintado propiamente dito -mamposteria- do que é o perpiaño- selleira encintada- que permite un espazo para gravar figuras ou grafios como adorno e deseño diferenciados.

Bouza Brey e Xurxo Lorenzo, de novo, noutro traballo sobre unha parroquia de Mondariz publicado en 1947, dan conta de que nas comarcas de Deza e Tabeirós–Terra de Montes, “ se revisten as xuntas das pedras cun encintado, trazado que na Estrada e Lalín presenta certa singularidade”. Sinalando estes autores no seu traballo; se pode apreciar:“…tendencia a formar debuxos acorazonados y circulares radiantes, llegando en algunos casos a constituir verdaderas composiciones artísticas, pues en la parroquia de Guimarey, por ejemplo, del primero de los municipios citados, recordamos un largo friso con escenas de caza muy bien tratadas, aves de corral, botellas y copas”.

Neste caso, trátase claramente dun típico esgrafiado xa que a decoración aplicouse sobre un revoco que cubre a totalidade da superficie da fachada principal da casa, para de seguido ser raspada a capa superior e repintada con cal, buscando o resaltado definitivo dos debuxos.( Esgrafiados na Ribeira Sacra. De tradición cultural a recurso turístico”. Xosé Manuel Vázquez Rodríguez. Editado polo Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra no 2017).

Neste traballo que comentamos os investigadores anotan como nas comarcas de Deza e Tabeirós–Terra de Montes, hai interesantes exemplos de decoracións con cal. Destacan o que chaman como cintados de A Estrada e Lalín, con preferencia a formar debuxos con modo de corazón e circulares e describen o friso que atopan nunha casa do lugar de Guimarei, con motivos de caza, aves, copas e botellas. (Bouza Brey, e Lorenzo, Jorge, op. cit. pp. 1 a 30.)

Tamén en terras de Deza, concretamente no Val de Camba (Rodeiro), así como en varios lugares da veciña comarca da Ulloa, Santa Cristina, Cutián, Ludeiro e Castro de Amarante, sobre todo en Antas de Ulla, en Monterroso, e dende logo en Palas de Rei, no lugar de Chorexe, atopamos en varias ocasións muros de casas nos que se repite como motivo principal formas xeométrica derivadas da vírgula o gota, que parece reiteradamente na Riberia Sacra, sobre todo en Chantada.

En Agolada, temos apreciado curiosas formacións xeométricas que se conservan aínda que moi deteriorados en algunhas casas de Trabancas, e de Vilar de Ventosa, ou San Miguel de Gurgueiro na vella reitoral en ruiñas, esgrafiados nos que a cal se presenta moi deteriorada conforme se pica esta para deixar a pedra ao descuberto.

Ase mesmo temos observado diversas construcións nos que os muros conservan decoracións en esgrafiados en Silleda, fundamentalmente figuras zoomorfas, vexetais e algún que outro apeiro de labranza e traballos agrícolas.

Para remate do presente artigo non podemos esquecer como ben apuntan dende a Asociación para a defensa do patrimonio Galego (Apatrigal), o seu presidente Carlos Henrique Fernández Coto, como a nosa amiga e investigadora Mar López, ven de crear un mapa interactivo no que se poden ver os esgrafiados descubertos ata agora, no que vanse incluíndo novas descubertas e aportacións de amigos e curiosos interesados no tema de toda a xeografía galega.

Neste mapa podemos atopar os xa comentados esgrafiados localizados nas nosas Terras do Deza, Trasdeza, como son os de Lalín, Rodeiro, Agolada e Silleda, así como os de Guimarei, na Estrada, e os de Parada, Curantes, Pardemarín e Tabeirós (A Estrada), en tanto que en Forcarei foi inventariado xa outro nun lugar preto de Aciveiro, sen dúbida xoaias do pasado que temos a obriga de coñecer e conservar, a pesar dos pesares.