No hay que llevarse un chasco, aun cuando lo primero que busquemos poco después de abrir el regalo de los Reyes Magos la mañana del 6 de enero sea el comprobante de que no se han lanzado a lo loco y han tenido el detalle de dejarte un ticket regalo. Es lo que tiene ser mayor, que dejamos de tener tiempo para escribir una carta a Sus Majestades de Oriente como se merecen. Y luego toca apechugar con las consecuencias. También hay que entender que son Magos, pero muy sabios, así que pueden hacer suyo aquello de que, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar.

En todo caso, para aquellos que se hayan quedado un tanto tibios con los regalos de Reyes, tienen todavía la esperanza de que su carta a la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) les depare una sorpresa mucho más agradable. Los comerciantes no pedían muchos detalles en estas misiva: simplemente habilitaron un número para enviar una foto por Whatsapp, con los tickets de las compras realizadas en el comercio asociado durante esta última campaña de Navidad. Aunque el mal tiempo se empeñó en deslucir buena parte de una campaña que, entre Concello y ACOE, diseñaron para que las fiestas navideñas se viviesen más que nunca en la calles, los comerciantes han hecho un esfuerzo inmenso. Tanto es así que el sorteo, programado para el martes y que se realizará ante notario, incluye un cheque de 300 euros en gasóleo, un teléfono móvil, un patinete eléctrico, un televisor, una bicicleta de montaña, un ordenador gamer, una Play Station 5 edición especial, 1.000 euros para un viaje, una moto Peugeot de 125 cc y coche Renault Clio valorado en más de 20.000 euros. El día 10 se conocerá a los afortunados. Que siga la ilusión.