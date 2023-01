La recaudación tributaria aumenta en Lalín y A Estrada en relación al primer año de pandemia

Los concellos de Lalín y A Estrada incrementaron durante 2021 su recaudación por los principales tributos y tasas municipales después de un primer año de pandemia sanitaria en la que los ingresos se mantuvieron estables en comparación con 2019, cuando la crisis provocada por el COVID-19 todavía no había asomado. El ministerio acaba de hacer públicas las liquidaciones contables desglosadas por capítulos y en apartado de ingresos la distancia entre uno y otro ayuntamiento es relevante. Mientras en Lalín tributos y tasas reportaron 7.983.610 euros, el montante en A Estrada se situó en 6.469.923 euros.

En primer lugar vamos a echar un vistazo a la comparativa del municipio dezano, que, básicamente, vio como aumentaban sus ingresos a excepción, sobre todo, de los relativos al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La caída es significativa, pero mucho más lo será cuando se conozca la liquidación de la cuenta de 2022 pues, cabe recordar, que este tributo fue suprimido en ese ejercicio. Entre los capítulos que mejoran sus números sobresale por ejemplo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, que dejó 153.400 euros más. Lo mismo ocurre con el padrón fiscal de vehículos, actividades económicas, agua y alcantarillado. La recaudación por el servicio de basura se va de nuevo por encima del millón de euros, un 8% más que el montante obtenido en 2020. Por la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) figuran un total de 151.447 euros.

Si la diferencia entre los dos ejercicios mencionados en Lalín es llamativa, sobre todo por un alza en las transferencias de la contribución urbana, vehículos, actividades económicas, basura o servicio de ayuda a domicilio, en la administración municipal vecina las distancias son todavía mucho mayores. No obstante, la recaudación en A Estrada crece en términos porcentuales y absolutos menos que en Lalín por una cuestión básicamente: los ingresos del IBI de urbana caen mucho, hasta el punto que dejaron en las cuentas municipales 412.000 euros menos y esta partida ya cae por debajo del umbral de los tres millones de euros. Con esta eventualidad, los incrementos en ambos casos del 66% en las liquidaciones por la prestación de los servicios de agua y alcantarillado no son suficientes para compensar la pérdida de un 13% en el impacto que tenían los recibos del IBI de urbana.

Construcciones

El año 2021 fue uno de los más activos para el sector de la construcción en la capital de Tabeirós, cuando arrancaron o se materializaron nuevos proyectos de calado, al margen de los acometidos por las administraciones públicas. Así se explica que los ingresos ligados a esta actividad creciesen algo más de un 200 por ciento pasando, según los datos públicos del ministerio, de 82.000 a 263.000 euros. Las trasferencias procedentes de los beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio cayeron un 6%, idéntico porcentaje que crecieron las relativas al impuesto de vehículos. Si Lalín obtuvo 15.000 euros por la instalación de terrazas, A Estrada prácticamente dejó sin efecto esta carga para el sector hostelero, con unos simbólicos 379 euros que, a falta e concretar detalles, podrían tratarse de ingresos pendientes de otros ejercicios.

Plusvalías

El cobro de las conocida como plusvalía municipal está en entredicho desde hace muchos años, con sentencias de altas instancias que cuestionan no la filosofía en sí del impuesto sino que sea obligatorio asumirlo cuando por ejemplo se vende una propiedad a pérdidas; es decir, por un valor inferior al de compra. Mientras no existe una postura unánime, la mayor parte de los Concellos que la cobraban lo siguen haciendo. No obstante, Lalín lo eliminó ya en el anterior mandato y por eso en 2021 los ingresos pendientes supusieron 8.998 euros. En A Estrada, que sí lo aplica, subieron de 79.000 a 95.000 euros.

Más dinero por multas de tráfico

Los dos municipios de mayor tamaño de las comarcas tienen delegada la recaudación de multas por infringir la ordenanza de circulación impuestas por sus agentes municipales. Estacionamientos indebidos, utilización de los sistemas de seguridad, prácticas temerarias al volante o aparcar en zonas reguladas con zona azul o verde son algunas de las motivaciones para que las policías locales puedan imponer multas. Pero, a tenor de los números que aparecen en los documentos oficiales, los lalinenses incumplen más las normas de circulación. La recaudación acumulada durante el año 2021 indica que la administración municipal dezana obtuvo exactamente 80.664 euros o, lo que es lo mismo, un promedio de 6.700 euros mensuales. Esta cuantía rebasa claramente los algo menos de 61.000 euros del primer año de la pandemia. La recaudación por este tipo de sanciones también crece en A Estrada, en concreto un 9,5%, pero estamos hablando de un montante económico mucho menor. La diferencia es de 3.500 euros más respecto a los 36.434 euros obtenidos durante 2020. Las licencias por reservar un espacio para el acceso a garajes también tributan y los permisos por vados dejaron en las arcas lalinenses un total de 90.226 euros, un aumento de casi el 2,6 por ciento. El incremento porcentual en A Estrada fue semejante, solo que por este concepto la recaudación ya era mucho menor que en la localidad vecina, situándose ahora en 34.791 euros. Por último, la administración de la capital de Tabeirós logra más recursos por el canon de compensación Telefónica que la dezana. Fueron 40.092 euros y 36.281 euros, respectivamente, después de que en ambos la recaudación descendiese.