Mi papá se transforma en Melchor

Un cinco de enero, Brais llegó tarde a ver a la recepción de los Reyes Magos en A Estrada. Sus Majestades se habían retirado ya del trono. Sin embargo, para sorpresa de este pequeño estradense, Melchor volvió a aparecer en el escenario. Lo llamó por su nombre -demostrando que eso de que los Magos de Oriente lo saben y lo ven todo es totalmente cierto- y el niño pudo marcharse a casa con la ilusión de una noche de espera para ver si el rey cumplía otro de sus deseos. Desde entonces, Brais acude cada 5 de enero a hablar con Melchor. Lo hace acompañado de un amigo y, después de que el monarca de espesa barba blanca lo salude con efusividad llamándolo siempre por su nombre, se marcha emocionado como el primer día comentándole a su colega: ¿ves cómo me conoce? Es pura magia.

La víspera de Reyes es, junto al Martes de Entroido, el día en que más gente se reúne en las calles de A Estrada. Si el tiempo acompaña, en la villa no cabe ni un alfiler. Como ya se sabe que las cabalgatas se producen más o menos con los mismos horarios en múltiples localidades, toda ayuda que se le pueda brindar a los Magos es poca. Nunca se sabe si los verdaderos Reyes estarán sentados en el trono, así que no hay que bajar la guardia. En todo caso, en A Estrada hay tres personas que se han puesto al servicio de Melchor, Gaspar y Baltasar, para garantizar que la magia pasee por las calles estradenses cada 5 de enero: Pelayo Bergueiro, Gonzalo Louzao y Sami Alonso.

Pelayo Bergueiro es toda una trinidad navideña. Y es que, además de ser el padre de una preciosa niña llamada Cova, es también Papá Noel y Melchor para todos los estradenses cuando la ocasión lo requiere. Se enfunda el traje rojo cada 24 de diciembre y se calza la corona en Reyes. “Si te gustan los niños, esta experiencia es lo más. Piensas todo el año en lo que te aporta este momento. Ver la emoción cuando llegan allí, les hablas y se quedan petrificados es algo indescriptible”, explica. “Es una experiencia que no cambiaría por nada”, resume.

A Bergueiro no le duelen prendas en reconocer que el primer año sintió una oleada de pánico en el momento de la verdad. Aquello no era miedo escénico, pero sí un sentimiento de responsabilidad y de incertidumbre ante la reacción de los niños. “Hay niños que están en la cola esperando su turno y, cuando les llega, tienen miedo. Al principio me asustaba no saber qué decirles, luego vas ganando veteranía. Siempre me dicen que tengo que tardar menos, pero intentas que todos tengan ese momento. Ves cómo alucinan cuando los llamas por su nombre y es fantástico ver cómo reaccionan cuando los conoces más y puedes darle detalles de su calle, su casa o lo que sea. Hay a niños que no le das sacado una palabra ni con sacacorchos y otros te cuentan su vida y no se quieren marchar”, relata.

Melchor se lleva siempre a casa las cartas que los niños le entregan en la recepción real y siempre se siente agasajado con alguna historia. “Un año me llegó una niña y me decía: quero unha cousiña. Yo le preguntaba una y otra vez: unha cousiña? Que cousiña? Ella repetía: unha cousiña. Estuvimos así un montón de tiempo hasta que la madre me lo aclaró todo: quere unha cousiña para cousiñar. La verdad es que tengo anécdotas para escribir un libro”. Bergueiro lleva nueve años vistiéndose de rojo y ocho sentándose en el trono de Melchor. “Lo pedí yo y ya no me preguntan si repito, es algo que se da por hecho”, comenta.

Que los concejales ayuden a los Reyes Magos en la cabalgata es una tradición en A Estrada. Gonzalo Louzao ya se adelantó como monarca antes de llegar al gobierno local. Debutó con 16 años y lleva una década ciñéndose la corona de Gaspar. El traje lo ha visto crecer. El primer año hubo que adaptarlo y, después, arreglarlo a medida que fue dando el estirón. “Recuerdo una frase que me dijo uno de los policías locales el primer año: tú, en lugar de rey, eres infante”, ríe, para luego reconocer que hacía falta barba y mucho maquillaje para disimular su cara de niño. “Este año cedí la experiencia, pero con el compromiso de volver el año que viene. Te da una energía increíble. Es un día aislado en el año, en el que te empapas de la mirada de los pequeños y los mayores, que desprende una ilusión y una felicidad que se contagia. Te da para todo el año”, sostiene.

Si la cabalgata comienza a las 18.30, a las 18.00 los Reyes Magos son recogidos en la residencia de mayores, después de que hayan tenido ocasión de estar un rato hablando con los usuarios del centro y empezar a repartir los primeros caramelos. Después de prepararse debidamente, se suben a las carrozas en Guimarei, para recorrer la villa antes de llegar a la recepción en la Praza da Constitución. “Este año se recupera esa cercanía”, subraya Louzao, en relación a los dos eneros sin que los Magos recorran la capital estradense. Habitualmente los niños desfilan, reciben caramelos, entregan su carta y se hacen una foto. Sin embargo, ese instante con los Reyes les da ocasión de recibir el encargo de que se porten bien y de que le confirmen que, por mucho que asegure un hermano chinchón, su comportamiento ha sido medianamente aceptable y con margen de mejora. “Verlo desde abajo este año va a ser como un tiro en un pie”, bromea el edil de Urbanismo.

Sami Alonso Rey se enfundó en las ropas de Baltasar con solo 13 años. Tuvieron que ponerle barba y peluca, cosa que no es habitual en este rey. “Fue una experiencia muy bonita: darle a los niños esa ilusión, cuando yo hacía dos años que estaba en su mismo lugar”, expone. Le tocó sustituir a un rey que había fallecido recientemente y al que conocía, de manera que le sirvió casi como homenaje. Han pasado cinco cabalgatas desde entonces y Sami tiene ahora 18 años. “Por lo menos ahora la barba no la tengo que llevar postiza”, bromea. Se declara con vocación de continuidad y guarda la de la pandemia como una experiencia hermosa, ya que los Reyes Magos hicieron videollamadas a los niños de A Estrada y tuvieron más tiempo para hablar con ellos y que supiesen lo mucho que los conocen. De hecho, mucho más de lo que piensan.