Un convoy con maquinista trasdezana

La víspera del Día de Reyes supondrá, hoy, el final del trayecto para una de las grandes atracciones de las Navidades de Lalín. El tren turístico que recorre las Aldeas de Nadal de la capital dezana entrará hoy en vía muerta después de un año más batiendo cifras en lo que a concurrencia y número de viajes se refiere. Al volante de tan singular convoy se encuentra Berta Presas Troitiño, natural de Silleda, y que no oculta su satisfacción después de haber transportado a miles de personas de todas las edades durante más de 300 viajes. El popular tren dio comienzo a sus recorridos el día 3 a las 17.00 horas. Los viernes y sábados cumplió bajando a la Aldea del Pontiñas funcionando hasta las 20.00 horas, y también por las mañanas, desde las 12.00 hasta las 14.00, los días 6,8,10,11,16, 18,22,23, 24,28 al 31 de diciembre y el 3 y 4 de enero, así como es tarde formando parte de la comitiva de la Cabalgata de Reyes de la localidad.

Berta Presas cumplió con creces su segundo año trabajando con la empresa de Ribadeo encargada de un tren que ya ha recorrido otros puntos de la geografía gallega haciéndose pronto con el favor de grandes y pequeños. Presas explica que “si me pilla cerca suelo ir con el tren, como por ejemplo en Melide, a donde fui este año”. La maquinista del trenecito más famoso de Lalín asegura que “estoy muy contenta con este trabajo. Además, el pueblo lo conozco bastante bien. En Melide no fue tan fácil porque no lo conocía tanto pero pronto me puse al día”. En este sentido, la silledense agradece las facilidades ofrecidas por sus viajeros a la hora de indicar sus preferencias en lo que a destinos se refiere.

Aunque es difícil dar con una cifra exacta tanto de viajes como de viajeros, Berta Presas explica que “el tren tiene algo más de 53 plazas y es raro el día que no fue lleno durante todo el tiempo que estuvo funcionando”. Además no duda en afirmar que “ya perdí la cuenta de los viajes que llevo hecho estas Navidades en Lalín. Las tardes hago unos siete viajes y por la mañana un mínimo de cuatro”, con lo que es fácil augurar que el tren turístico navideño de la capital dezana se despide después de más de tres centenares de trayectos llevando a varios millares de personas entre niños, adultos e incluso usuarios de las residencias de mayores de la localidad.

Precisamente, en lo que respecta a las edades de los viajeros que Berta Presas Troitiño transportó durante todos estos días y el grado de diversión de todos ellos, la conductora reconoce que “hay de todo. Te puedo decir que incluso hay gente mayor que lo pasa mejor que los chavales” en lo que se refiere a las apetencias de los recorridos y la forma de vivir los viajes dentro del peculiar de un convoy que ameniza sus viajes con villancicos. Y en cuanto a los desplazamientos, Presas también indica que “tenemos itinerarios variados por distintas calles de Lalín. La zona que más le gusta a la gente es la de la calle A, la que va por encima de la iglesia, sobre todo de noche porque es con mucho la calle que más alumbrada está en todo Lalín y eso siempre es un reclamo para todos”.

Cada viaje tiene una duración de entre 15 y 20 minutos “dependiendo de cómo esté el tránsito”, asegura la trasdezana, que piensa que es un tiempo razonable si de lo que se trata es darse un garbeo por algunos de los puntos neurálgicos de la Navidad lalinense, en especial los que cuentan con unas Aldeas de Nadal que cada año adquieren más protagonismo en unas fechas tan señaladas y familiares.

Temporal

Mención especial merecen los días que Berta Presas tuvo que pilotar el tren turístico bajo condiciones meteorológicas complicadas. A pesar de la ingente cantidad de agua que en especial el pasado fin de semana cayó sobre la capital dezana, el convoy navideño lalinense no faltó a su cita con sus incondicionales haciéndole frente al viento y a las fuertes precipitaciones. “Los días de lluvia anduvimos igual que siempre, excepto en Fin de Año porque el diluvio que cayó a la tarde obligó a suspender los viajes después de haber hecho sólo dos en todo el día. De todas formas, aunque llueve la gente va igual sentada junto a las lonas y sin problema”, recuerda esta silledense que alaba el sistema de lonas que lleva el vehículo para evitar que los viajeros se mojen bajo la lluvia. Además, la buen estabilidad que ofrece este tipo de vehículos también facilitó la tarea de su conducción bajo las rachas de viento que estos días azotó el casco urbano lalinense.

El tren turístico que ha triunfado en Lalín es una réplica del único que desde hace años opera en A Mariña, donde nació la firma que suministra el ejemplar a Lalín. En el caso del vehículo de Ribadeo, cuenta con una programación de rutas estables todos los veranos, habiéndose convertido también en uno de los principales alicientes turísticos de la localidad lucense. En estos últimos años el tren de Ribadeo es uno de los pocos municipios de Asturias y Galicia que cuenta con un servicio de rutas estable, con una concesión municipal. Santiago y O Grove son dos lugares donde también ha triunfado esta forma diferente de dar a conocer los atractivos turísticos mientras se viaja a bordo de un convoy amenizado por música o con una explicación de los sitios visitados.

Esta tarde el tren turístico que pilota Berta Presas Troitiño realizará el último de sus viajes correspondiente a estas Navidades que llegan a su fin en Lalín y lo hará formando parte de una de las comitivas más esperadas, la que tendrá a los Reyes Magos como principales protagonistas en la previa de la noche con más casos de insomnio.