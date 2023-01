La impronta dezana del papa Benedicto XVI

Vila de Cruces y Lalín fueron las dos localidades dezanas que más cerca estuvieron de Joseph Ratzinger durante su breve papado. El malogrado sucesor de San Pedro recientemente fallecido mantuvo en los años 2009 y 2010 contactos con ambos municipios por razones distintas. En el caso de Cruces, se trató de una multitudinaria audiencia en la Sala Nervi del Vaticano con la entrega de la insignia de oro del Galo de Curral al sumo pontífice, mientras que en el de la capital dezana su impronta supuso la concesión de la prelatura de honor para el entonces párroco de Lalín Manuel Salgado, también fallecido.

En enero de 2009 una comitiva formada por cerca de un centenar de vecinos y políticos de Vila de Cruces realizaron su particular periplo por la Ciudad Eterna que incluyó una visita a la embajada de España en la Santa Sede y la asistencia a una audiencia multitudinaria en el Aula Pablo VI con el papa Benedicto XVI. La jornada inicial del viaje resultó en parte deslucida debido a una pertinaz lluvia, lo que obligó a la suspensión del concierto previsto por la Banda Artística de Merza en la Plaza de España de la capital italiana. Sin embargo, los miembros de la expedición cruceña sí que pudieron ser recibidos en la embajada de España ante la Santa Sede. El entonces regidor de Vila de Cruces, Jesús Otero, fue recibido por el titular de la legación Francisco Vázquez, junto a representantes de la Generalitat Valenciana, la directora de Caminos de Europa, Carmen Furelos, el edil de Turismo José Luis Villaverde y el director y presidente de la banda local, José Rodríguez Ramos y Manuel Otero.

La segunda de las jornadas supuso la presencia de la comitiva de Vila de Cruces en la audiencia papal. El rígido protocolo que rodea a todas las ceremonias que tienen lugar en el Vaticano propició que no fuese posible que el papa Benedicto XVI recibiese de manos del regidor cruceño la insignia de oro del Galo de Curral. No obstante, el Arzobispo de Santiago Julián Barrio sí le hizo llegar el presente a uno de los colaboradores del santo padre. El evento que tuvo lugar en la Sala Nervi también contó con la aportación musical de la Artística de Merza, que no dudó en hacer sonar sus instrumentos con la llega del papa al impresionante auditorio. La inolvidable audiencia dio comienzo a las ocho de la mañana con el tradicional acto público en la Plaza de San Pedro, que como suele ser habitual se quedó pequeña por la presencia de miles de fieles llegados desde todo el planeta. En medio de ellos, la banda cruceña interpretó un pequeño concierto, seguido por numerosos presentes, entre los que también se encontraba el malogrado Joseph Ratzinger y los cerca de un centenar de vecinos de Cruces. Acto seguido, la comitiva se trasladó al Aula Pablo VI, donde la Artística volvió a tocar en dos ocasiones para el papa alemán ahora fallecido.

El viaje a la Ciudad del Vaticano de los excursionistas cruceños continuó ese mismo día por la tarde con la visita a lugares emblemáticos como la Basílica de San Pedro, la Via Conziliazione y otros emplazamientos artísticos romanos. A partir de las seis de la tarde, la Artística de Merza ofreció un completo concierto en la Basílica Santa María la Mayor que aún hoy es recordado en la formación bandística cruceña como uno de los mejores de toda su historia. Músicos, políticos y vecinos acudieron al día siguiente a la Fiera di Roma para participar en el “Josp Festival”, un evento orientado al turismo religioso. Lo cierto es que después de cuatro intensos días de aquel enero de 2009, la figura del papa Benedicto XVI ha quedado para siempre unida a unos de los eventos gastronómicos más importantes de toda Galicia como es la popular Feira do Galo de Curral del Concello de Vila de Cruces.

Prelatura de honor para Manuel Salgado

Un año después del contacto mantenido por el Papa Benedicto XVI con el municipio de Vila de Cruces, el Sumo Pontífice de origen germánico extendió su relación con las tierras dezanas en la figura del entonces párroco de Lalín Manuel Salgado que moriría en febrero de 2018 en el Hospital Modelo de A Coruña a los 85 años de edad. El papa Benedicto XVI designó en 2010 tres nuevos Prelados de Honor en la Diócesis de Lugo, entre los que se encontraba el párroco de Nosa Señora das Dores de Lalín, Manuel Salgado, según reveló en aquel momento el Obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco. El sencillo y solemne acto de entrega de este título, solicitado por el Obispo de Lugo para estos tres pastores, tuvo lugar en una ceremonia oficial que se celebrará el 18 de noviembre en la Diócesis. Los elegidos pasaron a formar parte de la familia pontificia apareciendo su nombre en el Anuario Pontificio. Cabe recordar que entre las distintas prerrogativas que conlleva el cargo otorgado por el santo padre se encuentra el reconocimiento para sus titulares de la denominación de “monseñor”. Podrán también en las celebraciones litúrgicas vestir con sotana ribeteada en morado, fajín morado y birrete de obispo, aunque no solideo. Como prelado de honor, Manuel Salgado tuvo también un sitio reservado en las celebraciones del Vaticano, al pasar a pertenecer tras el nombramiento a la extensa familia pontificia.