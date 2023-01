A Estrada pide colaboración a sus vecinos para no perder la categoría municipal

La carta comienza haciendo partícipes a todos los habitantes del municipio estradense del desafío poblacional que A Estrada tiene que afrontar “a corto y medio plazo para mantener la actual categoría de municipio de más de 20.000 habitantes”. “Por múltiples circunstancias, a lo largo de la última década en el Concello de A Estrada venimos acusando un progresivo descenso de la población que nos sitúa ante un evidente riesgo de bajar del umbral de los 20.000 vecinos, lo que acarrearía unas consecuencias muy negativas en términos de pérdida de autonomía, merma de los servicios y reducción de los fondos procedentes de otras administraciones públicas”, expone el gobierno local. Aunque incide en que se trata de “un problema estructural de toda Galicia” y, especialmente, de los municipios eminentemente rurales como el estradense, “no podemos ni queremos resignarnos a aceptarlo, sobre todo porque estamos convencidos de que esta evolución demográfica es reversible si todos nos implicamos un poco”, afirma López en la carta enviada.

“Es por esto por lo que te envío esta carta, para pedirte que, si en tu entorno familiar, de amistades o profesional conoces alguna persona que reside y hace vida en A Estrada pero que todavía no está empadronada, nos ayudes a convencerla y a animarla a empadronarse en el Concello lo antes posible”, pide López Campos a cada estradense, facilitando a continuación el teléfono 986 570 030 para solicitar más información.

Al ser preguntado ayer por esta iniciativa, el regidor reconoció que este buzoneo se acompañará de una campaña de anuncios en prensa y vallas publicitarias. Asumió el mandatario que la situación es “compleja” y que, aunque se han adoptado políticas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los estradenses, “no somos capaces de escapar al envejecimiento poblacional y al saldo vegetativo negativo”. Indicó que están falleciendo entre 300 y 350 vecinos cada año, frente a una media de entre 120-140 nacimientos. Advirtió también un incremento de empadronamiento por la vía de los emigrantes retornados, pero no dejó de reconocer que “no es suficiente” en un municipio con muy poca población flotante.

Los números oficiales indican que A Estrada cedió en el último año 155 vecinos, manteniendo un total de 20.106, mientras que Lalín, que no crece, pero sí aguanta, se sitúa con 20.201 habitantes después de sumar dos a su padrón. Esta situación no se recuerda desde que, al menos, existen registros oficiales. Si un año antes la cabecera comarcal de Tabeirós superaba a la dezana por 62 empadronados, ahora en esta última viven 95 más.

La importancia de incrementar el parque de vivienda en alquiler

El alcalde de A Estrada observó ayer que la población comienza a estar concienciada de que el municipio no puede permitirse bajar de los 20.000 habitantes. Asegura que algunos ciudadanos le están preguntando directamente qué puede pasar en ese caso o cómo se puede evitar esta pérdida de la categoría municipal. El propio regidor asegura que, con las fórmulas del ministerio, resulta extremadamente complicado aventurar el impacto económico que podría tener para A Estrada quedarse fuera del grupo de concellos gallegos que se sitúa en la primera categoría municipal por su censo. “Hay que sensibilizar a la gente”, defendió el primer edil estradense. Estimó que infraestructuras como la autovía a Santiago pueden favorecer el empadronamiento en el municipio, ayudando a que este gane todavía más atractivo por su ágil conexión con Santiago de Compostela.

A mayores, el alcalde consideró fundamental incrementar el parque de viviendas en alquiler que en estos momentos existe en el ayuntamiento. Además de que la bolsa de pisos para alquilar es muy reducida, los precios se han visto notablemente incrementados en los últimos años. “No podemos dejar que la gente se marche por no tener una vivienda en alquiler”, defendió José López, que no dejó de reconocer que personas que quieren este tipo de régimen como solución residencial se han visto abocados a fijar su hogar en otro municipio por no encontrar una vivienda para alquilar que se ajustase a sus necesidades.

El mandatario estradense ve también con buenos ojos fórmulas como el co-living, un formato que podría aprovechar el gran potencial del rural de A Estrada para competir con un modelo residencial completamente diferente, que busca estar más apegado a la naturaleza pero con la cercanía de una amplia cartera de servicios.