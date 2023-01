La Cabalgata de los Reyes Magos vuelve a las calles de Silleda este jueves día 5. El recorrido comenzará aproximadamente a las 17.45 horas. Sus Majestades de Oriente junto al resto de la comitiva aparecerán al inicio de la rúa Progreso (en el cruce con la rúa da Estación) para protagonizar una esperada visita en otra mágica noche de Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar llegan este año acompañados de sorpresas para recoger las peticiones de los niños de Silleda y celebrar su regreso tras dos años de ausencia de las calles de Trasdeza. Así, los Magos de Oriente harán el recorrido a ritmo de batucada, trayendo otros espectáculos como dos maniquíes gigantes y varios zancudos que amenizarán la extensa cabalgata.

El recorrido continuará por toda la rúa Progreso, Avenida do Parque (hasta el cruce con Chousa Nova), rúa María Colmeiro, rúa Venezuela y Outeiro, regresando nuevamente al Pabellón Municipal César González Fares, donde tendrá lugar la esperada Recepción Real.

Por razones de seguridad, los niños silledenses no viajarán en las carrozas reales este año. Quienes quieran participar (a partir de 4 años) pueden inscribirse hasta mañana en la Casa da Xuventude-Biblioteca. Viajarán en la comitiva en un bus antiguo y participarán en el sorteo de caramelos que se realizará, también por seguridad, en cuatro puntos estratégicos del recorrido: en la rúa Progreso (tramo final antes de la rúa Trasdeza); en la Avenida do Parque; rúa María Colmeiro y al final de la rúa Venezuela. También para mayor seguridad y vistosidad del desfile, se colocarán carteles del Concello de Silleda en las calles por donde pasará la comitiva, apelando a la vecindad a no aparcar en los tramos de la tarde. Asimismo, también se hace un llamamiento para evitar que el público se una a la comitiva a su paso, también por motivos de seguridad.

El recorrido finalizará en el Pabellón Municipal César González Fares de Silleda, donde Sus Majestades recibirán a todos los niños, a los que se obsequiará con bolsitas de golosinas (todas sin gluten) recogiendo sus peticiones en esta mágica noche. En el pabellón también tendrá lugar el gran sorteo de Navidad de ECOS, para el que es necesario acumular tickets por un importe total de 100 euros (puede ser un único ticket de 100 euros o de importe superior o varios tickets de diferentes tiendas o de el mismo –siempre socios de ECOS– cuyo importe total sea de al menos 100 euros). Los sobres con los boletos y la tarjeta con el nombre y teléfono de la persona que juega deberán entregarse en los mismos establecimientos ECOS que tengan urna habilitada para la campaña durante todo el periodo navideño. Además de los cheques premio repartidos por la asociación (uno de 500 euros; otro de 300 euros; dos de 200 y tres de 100 euros) también se sorteará el jueves el Paga Extra de Nadal que otorga el Ayuntamiento de Silleda por un valor de 1.000 euros. La jornada finalizará en el pabellón con una chocolatada con churros gratis para todos los asistentes.

Programación navideña

Por otro lado, la programación navideña de Silleda continuó ayer por la tarde con la Xincana Segreda de Nadal (los equipos salieron por etapas desde el Centro Social) y hoy a las 18.00 horas tendrá lugar la representación de la obra El Alquimista en el salón parroquial, un espectáculo teatral concebido para disfrutar en familia, con entrada gratuita. También hoy, el séquito blanco del Cartero Real visita Silleda, una actividad de animación que recorrerá las calles a partir de las 17.30 horas y que hará las delicias de los más pequeños.