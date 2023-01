El concejal de Obras de Lalín, José Cuñarro, avanzó ayer la realización de una serie de intervenciones que suman cerca de 700.000 euros. Subraya que tienen como objetivo “renovar y mejorar una serie de núcleos y calles que así lo necesitan tras las peticiones de los vecinos”

En Zobra las actuaciones que se acometerán están comprendidas entre el lugar homónimo y el de Acevedo, y tendrán una inversión total de cerca de 327.000 euros. Por un lado, Zobra está catalogada como Red Natura por lo que se va a levantar el firme del centro se va a impregnar un hormigón colorado y en Acevedo se hará una pequeña reconstrucción como de algún vallado así como del camino que baja desde la iglesia. Cuñarro ejemplifica en esta obra la apuesta del grupo de gobierno por el rural.

Por otro lado, en la zona de Parada y de A Moa se encuentran una serie de muros que no permitían un paso fluido de vehículos y por eso se acometerá un ensanche con una inversión de cerca de 48.000 euros. Otra de las actuaciones consiste en la reforma del pontón de Vilar do Río, un paso que comunica la parroquia de Bendoiro con Vilar do Río. Se realizará por el uso intensivo de la infraestructura y también debido a la utilización de maquinaria pesada para las tareas de trabajo diarias de los usuarios, lo que dio lugar a que una de las piedras que conformaba el se cayese al río, lo que significó solicitar permisos pertinentes para poder hacer un puente un poco más ancho Esta actuación tiene una inversión de 48.089 euros.

Por otra parte “tendrá lugar a rehabilitación superficial de una serie de calles ya dentro del núcleo urbano de la capital municipal, con una inversión de cerca de 277.000 euros que implicará el arreglo del pavimentado de las proyectadas en este paquete. El responsable municipal de Obras precisa que se actuará en un tramo de la Avenida Xosé Cuíña, infraestructura que precisamente está siendo acondicionada en la actualidad, aunque en este caso los trabajos se ciñen al tramo que se encuentra desde el puente del paseo fluvial y la rotonda de la Venus do Deza.

Otra de las mejoras se encuentra en la calle Nuno Eanes de Cercio y se llevará a cabo desde la calle de la Guardia Civil hasta la calle Maruja Gutiérrez, donde se hará un fresado del asfalto antiguo, se colocará el nuevo pavimento y se pintará, a mayores, donde se encuentra el cruce por lo que discurren la mayor cantidad de niños que cruzan para acudir al colegio Manuel Rivero emplazado precisamente cerca de la calle Maruja Gutierrez. Ahí se dispondrá un paso de cebra elevado para facilitar su paso y también mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.

En la calle X se va a llevar a cabo a mejora de un tramo comprendido desde la Avenida Luis González Taboada hasta la zona que es pública donde se encuentran los edificios que tienen el hormigón un poco deteriorado para la entrada a los garajes, por lo que necesita una remodelación superficial. Otra de las actuaciones que se hará está vinculada a la calle Castelao, que será acometida por la zona de la biblioteca ya que se encuentra una tubería que precisa su cambio.

En la rúa Banda Música de Lalín, que discurre desde el colegio Sagrado Corazón hasta el auditorio municipal, se actuará desde la subida hasta su llegada al auditorio sin llegar a pavimentar lo que es la zona del aparcamiento, ya que la gran cantidad de agua que discurre por la misma deteriora mucho el suelo e imposibilita la mencionada intervención. Otra de las intervenciones será en la calle Memorias dun Neno Labrego. Se trata de una demanda vecinal que ahora se pone en marcha hasta que no se pueda materializar un proyecto de humanización semejante al que se llevó a cabo en las calles Monte Faro y Maruja Gutiérrez. “Ahora se va a acometer el pavimentado de la misma, dando encaje a lo acordado”, subraya Cuñarro.