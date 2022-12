A terceira edición do certame de decoración navideña #SilledaFaiNadal xa ten as creacións gañadoras. O xurado reuniuse nas últimas horas para a posta en común e valoración das propostas deste certame, que reparte máis de 3.000 euros en premios, consistentes en vales para gastar no comercio e hostalería do municipio.

Na categoría colectiva o primeiro premio, dotado con 1.000 euros, é para a veciñanza da Praza Mestre Mateo de Silleda, pola súa Feira da Santa Lucía. O segundo (700 euros) recae na Asociación Socio Cultural de Cortegada, cunha orixinal recreación da casa de Papá Noel na carballeira de Camporrapado. O terceiro, dotado con 500 euros, é para un grupo de nenos e nenas da Aldea Grande, en Saídres, que decoraron o lavadoiro da localidade. Na categoría colectiva, tamén se outorgou unha mención especial ao Barrio das Baratas –gañadores das dúas edicións anteriores– pola súa vistosidade e a promoción do Camiño de Santiago. Na sección individual, a proposta gañadora (500 euros) é novamente a de Nerea Costa Alonso, pola decoración da súa vivenda no Pereiro, en Laro. O segundo galardón, dotado con 300 euros, é para Alexia Ferro, polo seu portal da Rúa do Progreso, e o terceiro corresponde ao balcón de Naiara Peña Conde, emprazado na Carballeira do Chousiño (175 euros). Xurado No xurado participaron membros da Asociación Cultural Vista Alegre, da Asociación Sociocultural Coto do Castelo de Graba e da Anpa Musiquiños, aos que dende o Concello de Silleda se lles agradece tamén a súa colaboración. Os premios entregaranse a vindeira semana na casa consistorial. Dende o Concello de Silleda agradécese a participación e implicación de todas as persoas e grupos participantes neste certame, que xurdiu en 2020 con distintos obxectivos. Así, ademais de dinamizar a participación activa da veciñanza, e promover a creación de ambiente de Nadal, tamén se pon en valor o uso de materiais de refugallo ou de segunda utilización, e se promove a interacción social. Ao mesmo tempo, dinamízase o comercio e a hostalería local.