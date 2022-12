La Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) entregó al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, un completo informe sobre el trágico suceso vivido en Nochebuena. En este documento la entidad señala a Fomento por el uso de barreras en el puente de Pedre que no se ajustan a la normativa, afirmando que las muertes pudieron haberse evitado si esos sistemas de contención fuesen los adecuados. La IMU reclama al ministro que de traslado de esta denuncia-informe a la Fiscalía y a la Dirección General de Tráfico.

Dicho informe incide en algunas de las cuestiones que FARO ha recogido en los últimos días sobre la existencia de barreras tipo guardarraíl en el puente, que no fueron capaces de sujetar el autobús tras el impacto. “El sistema de contención que existía en el momento del siniestro no cumplía con la clase de nivel de contención que debería haber existido H-3 o al menos, H-2. El sistema de contención existente, además de insuficiente, era ilegal, principalmente por no ser un pretil y tener un elevado nivel de contención adaptado a la circulación de vehículos en la zona”, explican, recordando además que esta barrera fue sustituida por una más nueva después de 2018, momento en el que debió sustituirse por un pretil de mayor contención. Ahora reclaman que se les de traslado del informe de certificación de estas barreras y del proyecto de sustitución.

Accidente en Cerdedo

Por otra parte, el 112 fue alertado ayer en torno a las 14.27 horas de una salida de vía en el Concello de Cerdedo-Cotobade, a la altura del punto kilométrico 64 de la N-541, frente al banco Santander. Al parecer, el vehículo impactó con otros dos turismos que se encontraban estacionados. Al lugar se desplazaron los servicios sanitarios para atender al conductor, que presentaba dolor cervical y aturdimiento, así como la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de carreteras.