José Crespo está a punto de cumplir 29 años como alcalde y no será hasta el mes que viene cuando aclare si va a por la treintena o no. En un desayuno con medios de comunicación, este viernes aseguró que “tengo que tener claros unos cuantos factores”, y apuntó que dará a conocer su decisión durante el Mes do Cocido.

Un equipo "engrasado y motivado" Para continuar en la Alcaldía, que ostentó de 1990 a 2015 y que vuelve a ocupar desde 2019, sostiene que “tenemos un proyecto” y admitió que sería ideal un mandato más para cumplir todo el programa de las anteriores municipales y materializar propuestas como la Gran Plaza. Otros proyectos, como “el mejor parque de Galicia de ocio y deporte” que plantea por detrás del Lalín Arena precisaría incluso de otros ocho años. “Tengo un equipo engrasado y motivado” para continuar con la gestión, añadió. En un balance de esa gestión en 2022 el alcalde, acompañado por Avelino Souto, Paz Pérez, Begoña Blanco y José Cuñarro, destacó la certificación de la ayuda de 6,5 millones del IDAE para la renovación del alumbrado público; las obras de ampliación del camposanto Fraga do Alén; o el logro de una ayuda de 1,2 millones para la Praza de Abastos. Además, está preparándose la licitación de las mejoras en la rúa Arenal que, por cierto, tuvieron una respuesta más rápida de Fomento (por aquí pasa la N-640) que en el caso del informe para el plan sectorial del polígono Lalín 2000, que acumula seis meses de retraso, como indicó el regidor. Saneamiento en el rural Puso como ejemplos de la gestión municipal la activación de 3 millones de euros de Aquadeza, la nueva concesionaria del agua, y otros 3 millones de fondos propios para alcantarillado, con la meta de que en un futuro todo el rural cuente con esta dotación. “Queda pelear por una nueva EDAR”, recordó, en las inmediaciones del citado parque industrial. Es cierto que hay dotaciones que van con retraso, como el futuro Centro Integral de Saúde o la mencionada ampliación de suelo industrial. “¿Pero vamos a andar con trompazos con la Xunta para aligerar el CIS? Eso lo hizo la oposición” cuando gobernó “y no funciona”. Ya metidos en cuestiones sociales, quiso destacar la gestión de la pandemia y la ayuda a los refugiados ucranianos, siendo de los primeros municipios españoles en acogerlos. Lalín acogió por primera vez este año dos talleres de empleo de forma simultánea, y Crespo hizo hincapié además en el éxito de actividades para personas mayores o destinadas a los vecinos del rural. En los próximos meses dará a conocer cuánto dinero ahorraron los vecinos al no tener que pagar el tributo del ICIO. Un tique para el tren de las Aldeas de Nadal Las Aldeas de Nadal, como la compra de la Casa de Álvaro, no iban en el programa electoral de 2019. Hoy las Aldeas van por su tercera edición y la Casa de Álvaro se reformará con ayuda de la Consellería de Cultura. Sobre las Aldeas de Nadal Crespo ya dijo en pleno que se les incorporará un mercadillo y una Gran Aldea. Pero en un futuro, gobierne quien gobierne planteará que para subirse al tren o a las calesas que permiten conocer las seis aldeas y también el casco lalinense haya que presentar un tique de compra de cualquier producto en un comercio de la villa. Recordó su intención de poner en marcha paquetes turísticos de 3 días para conocer los reclamos arquitectónicos y naturales del municipio. Relaciones con la oposición Crespo está convencido de que a la oposición “le molesta que salgan cosas con rentabilidad política” como obras o el futuro ahorro de un millón de euros en energía, al optimizar el alumbrado y el gasto de los locales municipales. Sobre la cuestión de confianza que planteó el gobierno de coalición en 2017 ligada a los presupuestos, Crespo corrige a Rafael Cuiña y explica que no la perdió, porque en los voto de 10 contra 10 (no contaba el de Juan José Cruz) se ganó por el voto de calidad del alcalde, entonces Cuiña. De perderla, éste tendría que haber dejado la Alcaldía.