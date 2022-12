Emerxencias de Lalín y los Bombeiros de Deza se desplazaron este viernes a la calle C de Lalín, pasadas las 20.00 horas, tras ser alertados de un incendio urbano. El 112 recibió la llamada de la Policía local avisando de que se había originado un fuego en la chimenea de una parrilllada ubicada cerca del centro de salud. No fue preciso desalojar el local ya que en ese momento no había clientes en su interior, indica la Policía.