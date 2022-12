De ahora en adelante, todos los acuerdos para mover fechas de plenos a los que lleguen la oposición y el gobierno de Lalín se harán por escrito. Fue la decisión que tomó el alcalde, José Crespo, al término de la sesión de ayer, que duró casi dos horas pero en la que la oposición no estuvo ni media.

Sin previo aviso

Bloque, PSOE y Compromiso tenían el mismo motivo para ausentarse de la sesión, y así lo expusieron en un único turno de palabra cada uno, ya que después abandonaron el salón de plenos. Ocurrió lo mismo en el pleno de aprobación inicial del presupuesto, a principios de este mes.

La convocatoria oficial del de ayer les llegó pasadas las 12.00 horas y a solo 50 minutos del arranque de la sesión. Sabían que iba la aprobación definitiva del presupuesto de 2023 y la cuenta general de 2021. Pero a mayores “y sin una llamada telefónica” que avisase al resto de la corporación, como recalcó la socialista Alba Forno, el gobierno introdujo el estudio de la estructura de costes para los servicios energéticos de los edificios municipales, un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar 248.000 euros de facturas de luz y el convenio para formalizar la cesión al Concello de varios inmuebles propiedad de la Diputación en Mouriscade.

¿Afectaba a expedientes?

Crespo explicó varias veces que estos tres puntos podrían haberse metido por la vía de urgencia en el pleno ordinario si fuese hoy y no se hubiese movido al pasado viernes, como se celebró tras proponerlo la oposición. Desde el Bloque, Francisco Vilariño dejó claro que no pasaba nada por aplazar el de ayer dos tres, cuatro o cinco días, ya que la entrada en vigor del presupuesto no va a afectar a ningún expediente.

“No tenemos capacidad de imprimir la documentación” en 50 minutos, y tampoco casi ni de mirarla, al ser 40 carpetas con docenas de archivos “y leyendo por primera vez los recursos” que presentaron CIG y USO contra los presupuestos, añade Forno. Desde Compromiso por Lalín, Teresa Varela lamentó que no se les avisase en tiempo ni del reconocimiento extrajudicial de crédito ni del convenio de Mouriscade, y alertó del bloqueo en un expediente. De ese bloqueo avisó Paz Pérez a los técnicos en cuanto tuvo conocimiento, replicó. Varela añadió que la cuenta de 2021 vino al pleno de ayer “porque se hizo tarde”.

Ya sin los 10 ediles de la oposición, Crespo se explayó asegurando que este plante era un acto de cobardía. Les acusó de que “ni se molestaron en mirar el presupuesto” y de que “prácticamente no hicieron ninguna rueda de prensa” para valorarlos, cuando Compromiso sí convocó una. El coordinador de CxL, Rafael Cuiña, también quiere aclarar a esta Redacción que en su mandato sí hubo una moción de confianza en 2017 para sacar adelante los presupuestos, pero no salió adelante. Sobre la afirmación de Crespo de que para el año que viene están congelados su sueldo y el de los ediles con dedicación exclusiva “por miedo” a las críticas de la oposición, Cuiña recalca que no iban a criticar ese aumento, pero a posteriori se enteraron de que la idea era reducir comisiones para que la oposición cobrase menos.

Videoconferencia

Paz Pérez , en un segundo turno (en el primero hizo un resumen del presupuesto) aclaró que éste y la cuenta general estuvieron a disposición el mismo tiempo para gobierno y oposición; que el lunes hubo una videoconferencia para explicar esa la estructura de costes y que si el reconocimiento de crédito se metió en el último momento en el orden del día, también es cierto “que se revisa en cinco minutos”.

Una Gran Aldea de Nadal

En su larga intervención, Crespo contrarrestó las críticas de la, oposición por su presunta falta de transparencia recordando cómo durante el gobierno de coalición se le impidió a un asesor y a un concejal del PP salir de la planta cero del consistorio. Reproches al margen, explicó que el convenio para formalizar la transmisión de dos parcelas en Mouriscade tenia que ir al pleno de ayer “porque la Diputación quiere cerrarlo este año”.

Son dos parcelas que habían sido cedidas por 30 años y en las que se levanta el club hípico, el albergue, Aspadeza y el antiguo laboratorio. Están valoradas en 1.315.597 euros y ahora pasarán a ser definitivamente de los vecinos y vecinas de Lalín. Como se anunció meses atrás, se convocará un concurso de ideas en lo que queda de mandato para decidir su uso y optar a fondos europeos. Crespo quiso agradecer las gestiones de la silledense Paula Fernández Pena, asesora en la Diputación. Remató alabando el éxito de Aldeas de Nadal y anunciando que “cuando haya fuelle” incluirán un mercado navideño y una Gran Aldea de Nadal o bien en la Praza de Galicia o bien sobre el parking Europa.