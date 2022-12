La corporación municipal de Forcarei fue convocada ayer de urgencia a un pleno en el que se rechazaron dos alegatos interpuestos al expediente de subvenciones nominativas. De esta manera se pudo aprobar definitivamente la modificación de las bases del presupuesto para poder agilizar el pago de las ayudas a los colectivos sociales y culturales. Tal y como habían acordado PSOE y BNG-Foro Forcarei este año se duplica la cantidad económica de las subvenciones nominativas a colectivos culturales, deportivos y sociales del ayuntamiento de Forcarei. En total se invierten 33.000 euros, frente a los 15.500 del año pasado.

La alcaldesa Verónica Pichel decidió convocar el pleno convencida de que, por lo menos una de esos alegatos ,llevaba indirectamente la firma del PP y que solo pretendía frenar y obstaculizar el pago de las subvenciones. La alcaldesa señaló directamente en pleno a los populares, dirigiéndose a sus concejales como “los del no por el no” tras anunciar estos que incluso iban a votar en contra de la urgencia del pleno. Finalmente, los alegatos fueron desestimadas por PSOE y BNG-FF y se aprobó por unanimidad la modificación definitiva de las bases del presupuesto para poder avanzar con el pago.

Durante lo pleno Pichel volvió a recriminar al PP su actitud. “Aquí hay dos grupos, el PSOE y el BNG-Foro Forcarei, que trabajamos y llegamos a acuerdos para mejorar la vida de las vecinas y vecinos del Concello de Forcarei, y luego están ustedes, el PP, que el único que quieren es paralizarlo y bloquearlo todo, pero nosotros seguiremos trabajando por y para las vecinas y vecinos de este ayuntamiento”.

Belén Cachafeiro por su parte acusó de “incompetencia política” a la alcaldesa. “Es absolutamente increíble lo que pasa en Forcarei; falta de gestión, falta de transparencia y por si fuese poco, ahora le suma a arbitariedad y venganzas personales en la concesión de subvenciones”, afirma Cachafeiro, “otorgan una cuantía nominativa a una ANPA que a día de hoy aún no está legalmente constituida, algo que ya veremos como se gestiona, porque desconocemos como se puede abonar algo la una entidad que no existe, y sin embargo se venga de una entidad como la Fundación Galicia Verde que lleva más de una década trabajando en pro de la sostenibilidad y del cuidado medioambiental del Concello, solo porque no le gusta lo que hacen y lo que dicen”.