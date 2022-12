Las tarifas de la AP-53 para el año que viene no subirán un 8,38%, como estaba previsto inicialmente, pero sí lo harán en un 4%. Es el límite que marcó el gobierno estatal para ésta y otras 10 autopistas de peaje, para mitigar el impacto en el bolsillo de los usuarios. Para el alcalde de Lalín, que Madrid permita ese tope de subida del 4% (son 24 céntimos más en el viaje de Santiago a Lalín, por ejemplo) es “una miseria. Lo que tenía que hacer es rechazar cualquier tipo de subida, considerando los precios ya abusivos que se manejan en este viario”.

El regidor, ante esta decisión estatal, añade que el Gobierno “no debería demorar un minuto más la puesta en marcha de medidas reductoras de los precios para los usuarios, activando bonificaciones y retirando el precio excesivo de los viajeros que pagan un exceso por kilómetros que no recorren”. Crespo tiene claro que ese 4% como máximo de subida “es una artimaña para tratar de cerrar las bocas de los usuarios de la AP-53, con una contención mínima de la subida” en lugar de bajar los precios “por los métodos que consiga negociar con la concesionaria”.

Aunque la subida sea de la mitad de lo que se esperaba hace semanas (ese 8% se correspondía con la evolución del Indice de Precios al Consumo, el IPC), “va a reducirse aún más el número de usuarios” de la autopista. Es más, los empresarios del municipio verán como gracias a unas tarifas inasumibles en el día a día “seguirán perdiendo competitividad l tener que pagar unos precios que están fuera de toda lógica”.

La AP-53 ya era la autopista más cara de Galicia, y con este incremento continuará manteniendo el título, al margen de seguir entre las más prohibitivas de España. Por eso, Crespo reitera que “queremos el mismo tratamiento que ya tiene la AP-9, donde si vas y vuelves en el día no pagas la vuelta. No pagar el viaje de regreso a nosotros no supondría un ahorro del 50%, porque los lalinenses vamos y volvemos siempre en la misma jornada”, remarca el regidor. Sobra decir que Santiago es la ciudad de referencia para centenares de dezanos que cursan estudios o trabajan en la capital gallega, en la que además se ubica el complejo hospitalario de referencia.

Recepción a la empresa Autocares Meijide

José Crespo, acompañado por los concejales Paz Pérez, Avelino Souto, César Reboredo y José Cuñarro, recibió ayer en el salón de plenos del consistorio a Adolfo Meijide Otero y Adolfo Meijide Gómez, padre e hijo, por el reconocimiento que acaba de obtener su firma, Autocares Meijide como Empresa del año 2023 en el apartado de transporte discrecional, dentro de los premios de la publicación especializada Autobuses & Autocares. Crespo indicó que “para nosotros es un honor que una empresa de Lalín y que lleva muchos años trabajando en el municipio obtenga este galardón a nivel internacional. Es un orgullo para todos los vecinos”. Añadió que la recepción oficial es un gesto del gobierno para felicitarles en el nombre de todo el pueblo de Lalín, así como de toda la corporación. “Que sigáis creciendo y cosechando muchos éxitos”, les deseó a padre e hijo, extendiendo la felicitación por el premio a todos los integrantes de Autocares Meijide. La empresa cumplirá 100 años en 2024. Fue fundada por José Meijide Blanco con un vehículo de 8 plazas, tras volver de la emigración en Cuba.