El reciente anuncio de la conexión por autovía Santiago de Compostela- A Estrada mediante la ampliación de la AG-59 ofrecido el martes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de A Estrada, José López, ha levantado alguna que otra ceja entre los partidos de la oposición local, que en seguida se han pronunciado al respecto.

Tanto el PSOE, como Móvete y BNG coinciden en una cosa, y es que el PP está en campaña electoral para las municipales de mayo 2023 y que la promesa de esta vía es una cortina de humo, como recuerdan, ya ha pasado en otras ocasiones. En este aspecto, Luis López Bueno, al frente de los socialistas, manifiesta que “en el año 2009 López Campos ya había prometido que para 2015 el tramo de autovía estaría construido. En 2010, el concelleiro de Infraestructuras en aquel momento, Agustín Fernández, también anunciaba que esta no solo llegaría A Estrada, sino que se llevaría hasta Cerdedo-Cotobade. El último plazo incumplido llega debido a unas declaraciones del alcalde en el año 2020, en el que anunciaba que la licitación de esta infraestructura estaría hecha en el 2022. Y lo cierto es que a la vista está que se va a acabar el año y la licitación no solo no está hecha, sino que la Xunta anunciaba que, en principio, se iba a llevar a cabo en el primer cuatrimestre del 2023”.

Por su parte, desde Móvete, Mar Blanco tacha este anuncio de “falta de dignidad política”, añadiendo que “tras innumerables anuncios de la necesaria infraestructura para A Estrada– en precampaña y campaña electoral– la única realidad es que la localidad continúa marchitándose con las vías de comunicación de siempre”.

Asimismo, la política estradense apela a unas declaraciones de López Campos ayer, que aseguraba que el futuro de la villa viajaría por esta autovía. A esto, Blanco responde que “será para que los jóvenes vayan a trabajar fuera porque el concello carece de políticas dinamizadoras que contribuyan a impulsar sus principales sectores económicos”.

En la misma línea, desde el BNG aseguran no compartir “el entusiasmo del alcalde al respecto de la AG-59”, debido a sus “graves repercusiones ambientales, sociales y sobre todo, en nuestro patrimonio”, puesto que el proyecto arrasaría con elementos como los Muíños de Vea o varias tierras de cultivo en las parroquias de Cora y Santa Cristina. Pero aún siendo contrarios al desarrollo de esta obra, comparte que lo que más les contraría es el hecho de que el gobierno local “venda humo”. A este respecto cuentan que “si se respetan los límites de velocidad es materialmente imposible trasladarse desde A Estrada al aeropuerto de Santiago en 15 minutos, como dijo el alcalde”, lo que los lleva a pensar que “José López está en plena campaña publicitaria para convertir A Estrada en una villa dormitorio. Es decir, un lugar para dormir, pero no para vivir y trabajar”.

Así, los nacionalistas cuestionan la veracidad de lo publicado en el acto de este martes, pero en caso de que sí se lleve adelante, expresan su preocupación ante la posibilidad de que unas mejores conexiones con la capital gallega y sus áreas comerciales puedan perjudicar, a la larga, al pequeño comercio local, puesto que, recuerdan, “durante el confinamiento en el 2020, cuando solo se podía ir a Compostela a trabajar, el sector comercial estradense experimentó un considerable repunte”.