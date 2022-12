El alcalde de Lalín, José Crespo, mantuvo un encuentro con los vecinos de Des, de la parroquia de Soutolongo, con vistas a derribar una casa en ruinas construida en medio de la propia aldea para crear en su lugar una plaza. Pero el núcleo de Des, y no solo el Pazo de Des, tiene una afección especial de Patrimonio. Esto, como explicó el regidor en una entrevista en una radio local, supone que tanto para realizar obra nueva como para derribar “hay que tener autorización de Patrimonio” y esta dirección general “es reacia a tirar cosas que hay de viejo y prefiere que se restaure”.

Crespo recalca que “nosotros no podemos comprar una casa con la idea de tirarla para hacer allí una plaza. Vamos a hacer una consulta a Patrimonio”, que es lo que se acordó en ese encuentro con los vecinos, el pedáneo y el dueño de la vivienda. Si Patrimonio autoriza el derribo de la vivienda y la construcción de la plaza, entonces el Concello adquiere el inmueble, lo demuele y materializa esa plaza. Si Patrimonio no concede ese permiso, “lo único si la restaura el propietario. El gobierno y los vecinos ven bien la compra de esa casa, pero si no nos autoriza Patrimonio no podemos hacerla”.

Informe de los técnicos

Crespo recuerda que Des es de los pocos núcleos de Lalín con protección de Patrimonio. Por de pronto, los técnicos municipales ya se desplazaron a la aldea para elaborar un informe y realizar así la citada consulta al ente.

Cabe recordar que la parroquia de Soutolongo recibió en 2016 el premio Aldea Singular, convocado por el propio Concello. Este galardón reconoce, precisamente, el patrimonio arquitectónico, amén de los valores naturales y la actividad sociocultural.