Como todas/os galegas/os, especialmente os das comarcas de Deza e Tabeirós, estou consternada polo accidente de autobús da pasada Noiteboa. Son veciña de Lalín e viaxo con frecuencia a Pontevedra, polo que coñezo perfectamente as estradas PO-534 e N-541. Teño un fillo adolescente, estudiando na cidade do Lérez, que emprega habitualmente o servizos da empresa Monbus e que nalgunha ocasión tivo que realizar parte do traxecto de pé.

Descoñezo totalmente as circunstancias que provocaron o accidente, pero si son coñecedora duns feitos acontecidos hai pouco máis dun ano, en Novembro do 2021, concretamente o día 25. Un coñecido viaxaba, co seu fillo de 10 anos, pola N-640 e foi “acosado” (mediante bocinazos e luces) e adiantado, superando a velocidade permitida, nunha zona de raia continua, no medio da aldea de Trascastro, por un autocar de Monbus. Ante a gravidade dos feitos, púxose en contacto coa empresa, enviando un correo electrónico, facilitando todos os datos do incidente e solicitando que se puxesen en contacto con el. Nunca recibiu resposta... Gustaríame facer unha última reflexión como traballadora do sector pecuario: cada día estou máis convencida de que se está a traballar moito no benestar animal (algo que era moi necesario), pero... que pasa coas persoas? Oxalá se depuren reponsabilidades. Podía acontecer que o meu fillo fose nese autobús... *Veciña de Lalín