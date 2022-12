El Concello de Estrada anunció ayer la puesta en marcha de una campaña de fomento del empadronamiento con el nombre Contigo somos más y mejores. El objetivo es apelar a la “colaboración y responsabilidad” de todos los estradenses sobre “la necesidad de identificar y convencer a potenciales nuevos residentes de las ventajas de empadronarse en A Estrada”.

Esta campaña, que se desarrollará desde hoy y durante un plazo de un mes, se enmarca en los acuerdos adoptados por los diferentes partidos políticos en el seno de la Comisión Especial del Reto Demográfico y tiene como finalidad “concienciar al vecindario del riesgo y de las consecuencias tan negativas que acarrearía la pérdida de la categoría poblacional de ayuntamiento de más de 20.000 habitantes”.

Entre esas consecuencias figurarían la pérdida de autonomía municipal y la posibilidad de que otras administraciones tengan que asumir la gestión de algunos servicios públicos; la posible reducción y merma de servicios; la bajada de las aportaciones económicas de otras administraciones; la imposibilidad de optar a determinadas convocatorias de fondos europeos; y la reducción de la representación institucional, ya que la corporación municipal pasaría de 21 ediles a 17.

Entre las acciones previstas en esta campaña figuran la colocación y distribución de cartelería informativa, la inserción de anuncios publicitarios en los medios de comunicación, la colocación de vallas publicitarias, la realización de publicaciones en las redes sociales, la divulgación de recursos audiovisuales y el envío de cartas explicativas a todos los hogares del municipio.

“No se trata de ser catastrofistas, pero la situación es preocupante porque A Estrada encadena desde 2003 una tendencia poblacional regresiva y revertir a corto plazo el saldo vegetativo negativo es prácticamente imposible”, afirma el alcalde, José López. “Los destinatarios prioritarios de esta campaña son aquellas personas que ya residen en A Estrada o que trabajan en empresas de nuestro municipio, pero que por diferentes motivos aún no están empadronadas. A todas ellas las invitamos a pasar desde esta semana por el ayuntamiento para empadronarse”, resaltó.

“Esta no es una cuestión para hacer política partidista ni es una batalla que se tenga que dar solo desde las administraciones, si no que es preciso que la ciudadanía tome consciencia de la importancia de no bajar del umbral de los 20.000 habitantes. El reto demográfico es un problema estructural de prácticamente toda Galicia y la única forma de atajarlo es haciendo que nuestro concello sea más apetecible para vivir y que haya más oportunidades para trabajar, pero estas medidas llevan su tiempo”, manifestó José López en la presentación de esta iniciativa.