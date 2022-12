“O Corpo Aberto’ é unha historia de fronteiras, chea de paixóns que van máis alá da vida e a morte”

Esta sábado estréabase nos Minicines Central de A Estrada un filme nomeado O Corpo Aberto. Para o primeiro visionado, acudía a súa directora e guionista, Ángeles Huerta, así como María Vazquez, actriz que interpreta a unha das personaxes. A largometraxe, que leva detrás unha recua de boas críticas, gozou de grande interés na zona, malia tratarse dunha produción independente. Aproveitando a ocasión, Huerta comparteu con este medio algunha das particularidades deste proxecto, como se pode ler de seguido.

–Fáleme de O Corpo Aberto, que pode esperar o espectador deste filme?

–Pois a historia dun mestre de principios do século XX que comparte, seguramente, un punto de vista e unha serie de valores cos espectadores, en canto á súa maneira de ver o mundo rexida pola racionalidade, que chega a unha aldea que en cambio se rexe por crenzas e costumes ancestrais. En definitiva, o que se pode atopar é un filme de fronteira ao estilo western gótico, cunha serie de paixóns desatadas que van alén da morte.

–A que se refire con que é un filme de fronteira?

–En primeiro lugar, a que a trama transcorre entre Galicia e Portugal, pero tamén se xoga con concepto de fronteira entro o masculino e o feminino, e por suposto, entre o mundo dos vivos e o dos mortos.

–Que tal está sendo a acollida polo de agora?

–Extremadamente cálida en Galicia, aínda que máis morna en canto ao número de espectadores no resto de España. De calquera xeito, as críticas están sendo moi boas. Tamén hai que ter en conta que son datas moi complicadas, e as salas de cine apostan máis por producións que consideran van dar máis rendibilidade económica. Agora mesmo, por exemplo, Avatar está acaparando moita atención. Con todo, non esperábamos que aguantase tanto tempo en cateleira. De feito, aínda que xa a sacaron de varias cidades, segue dispoñible en Santiago, A Coruña e Lugo, así que os que estivesen agardando ás vacacións para ir a vela, aínda poden facelo.

–Para os que non cheguen a tempo a vela no cine, estará dispoñible nalgunha plataforma de streaming?

–Iso é algo que non podemos adiantar, pero o que é verdadeiramente importante é que a xente acuda ao cine a vela. Se non imos ao cine, deixamos de ver as películas. Se as producións que se fan a partir de agora son unicamente encargadas por plataformas para ser visualizadas a través delas, o descalabro cultural que se produza vai ser brutal, especialmente co tema do cinema en galego. Polo que recalco que é moi importante ver os filmes en sala. Este en concreto non se desfruta do mesmo xeito se non é no cine, xa non só a nivel visual senón tamén sonoro.

–Teño entendido que está baseado nun relato recollido na obra Arraianos, do autor ourensán Xosé Luís Méndez Ferrín, fáleme máis de esta historia e porque a inspirou.

–Foi un frechazo, para nada foi unha cousa repousada. Cando rematei de lelo souben que tiña que facer unha película sobre el. Malia ser un relato de época, ten moitísimos elementos que nos transportan a preocupacións contemporáneas e transcendentais. Parecíame tamén moi interesante a liña entre a vida e os mortos. Pero isto non é o único que a facía atractiva, tamén á hora de escribir o guión, sabes que o que engancha é a trama, e neste caso está chea de paixóns, que a min é o tipo de cine que me gusta ver, en realidade, con moito ritmo e moita garra. En xeral, penso que conta una historia que engancha ao espectador, e que a xente que vai a vela sae d cine con ganas de repetir.

– Canto tempo levaba traballando no proxecto, dende que xurdiu a primeira idea ata agora, que está en cines?

–Pois en total, foron uns cinco anos, tendo en conta que perdemos un pola pandemia. Hai que ter en conta que facer unha película independente é moi difícil, pero facelo en Galicia é un milagre, que penso que hai moita xente que non se da conta o complicado que é que chegue á gran pantalla unha peli galega i en galego. É unha pena que non se sinta máis como propio. Xa para comezar, conseguir a financiación, é unha verdadeira odisea. De feito, o que menos leva é a rodaxe, que serán unhas seis semanas, e despois a montaxe uns sete meses.

–Pode compartir algunha anécdota da rodaxe que lembre especialmente?

–Vexamos... tivemos un tempo bastante malo durante varios días, e case non o contamos de todo o frío e a chuvia que papamos. Pero despois foi tamén bastante complicado rodar a execución da matanza, os actores pasaron certa angustia, aínda que debo aclarar que non fixemos dano a ningún animal, malia que poida parecer que si conforme está gravado. Ademais, outra anécdota que adoito mencionar é de cando lle estaba contando á nai dun dos cativos que sae na película de que ía a trama, porque certamente pode resultar un tanto escabrosa. O caso é que cando lle expliquei o que ía pasar coa personaxe do seu fillo, confesounos que ela mesma tivo a oportunidade de falar con seu pai despois de morto a través dun corpo aberto. Ou sexa, que esta tradición dos corpos abertos asociada á zona de A Raya, e a principios do século XX, pódese dicir que segue viva nestes tempos.

–Por último, cónteme con máis detalle por que decidiu nomear o filme O Corpo Aberto?

–Trátase dunha crenza vinculada á zona do sur de Ourense. Os corpos abertos eran persoas que por un momento de debilidade, causado por algunha enfermidade, por exemplo, tiñan a capacidade de ser habitadas polo espírito dun defunto. Digamos que son como seres posuídos que teñen esa conexión co alén. Porén, a conclusión da película é que todos somos, dun xeito ou outro, corpos abertos. A través das historias que lemos, escoitamos ou vemos, todos estamos habitados por moitas persoas no noso interior, que é algo que co paso da trama chega a entender tamén o protagonista.