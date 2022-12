El aumento de la demanda de pellets y leña desata la subida constante de sus precios

Calentar la casa hoy en día no es tarea fácil, o más bien dicho; barata. La subida de la luz y el gas natural han llevado a los habitantes de la zona a buscar otras alternativas para mantenerse a buena temperatura en los meses de otoño e invierno, que además han llegado cargados de lluvia, viento, y frío. Entre las opciones que han ganado popularidad recientemente está las estufas de pellets y las chimeneas tradicionales, al presentarse como métodos más económicos, pero lo cierto es que la ley de la oferta y la demanda ha empezado a ejercer su influencia en el mercado de estos productos, dando lugar a una subida en sus precios que en algunos casos llega incluso a duplicarse.

Así ha ocurrido con los sacos de pellets. Desde Comercial Rivas, situado en la Praza da Feira de A Estrada, cuentan que “los precios están descontrolados y suben cada semana”. En concreto, explican que “a principios de año vendíamos el saco a 3,95. Durante la pretemporada, ya iban a 5,90. En el penúltimo pedido que hicimos estaban a 7, y ahora ya los tenemos a 7,50, aunque según nos comentaba el viajante, la siguiente tanda llegará más cara”. De hecho, en algunos supermercados del centro de la villa, el coste de este “combustible” ya ronda los 8,30 euros.

Además del claro aumento de la demanda, otro de los factores que podía explicar este constante incremento del coste podría tener que ver la escasez de producto, puesto que según se rumorea en el sector, se estarían exportando grandes cantidades a países como Italia o Alemania, donde se vende todavía más caro, y el precio rondaría los 11 euros.

Frente a esta lectura de la situación, desde Irmáns Picaño la percepción es diferente. Si bien reconocen que el precio se duplicó de un año a esta parte, confiesan que en su caso la subida se ha estancado, y estos últimos meses han conseguido mantener las tasas, algo que esperan no varíe para el próximo año, y si acaso, que incluso puedan reducirlos. Aún así, Iván Picaño señala que “aunque los pellets hayan duplicado el coste, otras energías, como la electricidad, el gasoil o el gas natural lo han cuadriplicado, por lo que sigue siendo la alternativa más económica a día de hoy.

Como se mencionaba anteriormente, otra de las preferidas para calentar los hogares de la zona está siendo la leña. Chimeneas que no se habían usado desde hacía años vuelven ahora a arropar fuegos, y es que en las comarcas abundan las áreas forestales, lo que da lugar a suficiente oferta para satisfacer la demanda. O eso se suele pensar, aunque como todo últimamente, la leña también ha subido su coste. Así lo comunica Dolores Gamallo, de Gamallo Forestal, que continúa explicando que “al subir la demanda, viene más cara, pero influye también la subida del combustible para la maquinaria que se utiliza para cortar, y otros factores de este tipo”.

Gamallo afirma que “en nuestra empresa compramos a proveedores y luego distribuimos, y cada vez la pagamos más cara. Nosotros no subimos demasiado nuestros precios, aunque reducimos el margen de beneficio, porque entendemos que todos lo estamos pasando mal con la inflación”. En concreto, han subido sus tasas en 20 euros, por lo que si un camión de leña costaba antes 250, ahora estaría en unos 270 euros.

En esta ocasión, las empresas que se dedican a este sector sí parecen coincidir, pues Juan Jesús Fontenla, que también se dedica al ámbito forestal, secunda las declaraciones de Dolores Gaamallo, y añade que “la demanda en la zona ha subido muchísimo. La gente vuelve a las chimeneas y cocinas de leña, no solo en el rural sino también en el casco urbano”. En su caso, él compra los árboles en el monte y su empresa es la encargada de cortarlos y distribuirlos, por lo que no necesita un proveedor. Esto ha facilitado que todavía no se haya visto en la obligación de subir los precios, pero asegura que “para principios de año no me quedará más remedio, subiré unos 15 euros más por tonelada”.

Por último, el furor de las piscinas prefabricadas tras el confinamiento se sustituye ahora por la fiebre de las chimeneas y cocinas de leña. Desde Comercial Rivas explican que “tenemos retrasos de más de tres meses para recibir mercancía porque los proveedores no dan a basto”.