El PSOE de A Estrada criticó ayer las medidas tomadas por el gobierno municipal a la hora de frenar la pérdida de población en el municipio y lo hizo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) como argumento principal. El portavoz de los socialistas, Luis López Bueno, señaló que los 155 vecinos perdidos en este año empeoran los ya de por sí malos números de la última década. “Son datos nefastos”, afirmó. “Estamos en el mínimo histórico desde 1842, cuando se comenzó a llevar registro. Por primera vez A Estrada no es la principal villa del interior en Pontevedra y todo por los 1.600 vecinos perdidos desde que gobierna el PP”.

López Bueno considera que el gobierno local debe reaccionar y comenzar a escuchar las propuestas realizadas por la oposición para frenar esta caída. “Su única idea fue el Baby Box, que realmente no es una iniciativa seria”, apuntó y puso como ejemplo las políticas seguidas en municipios vecinos como Silleda o Teo, con constante crecimiento de población, o incluso de Lalín, que consiguió frenar la pérdida de población este año. “Estos datos son un aviso. El PP debe cambiar su forma de hacer política”.

Más holgadamente salva la categoría Lalín, con 20.201 empadronados. “Algo es algo –valoraba ayer el alcalde en la radio municipal–. Me gustaría tener 25.000 para estar más tranquilo, pero no nos podemos quejar”. José Crespo subraya que el crecimiento se debe a la “gente de fuera”, clave para mantener la población, pues en Lalín “de cada uno que nace mueren tres”. Está convencido de que “el secreto” para conservar la primera categoría en el centro de Galicia es “tener empresas que traigan puestos de trabajo” –con mención expresa a la implantación de Mercadona– y “también de las administraciones”, en alusión a los futuros taller de motobombas y base aérea contraincendios, edificio de la Xunta o centro de salud. “Ese es el secreto, porque por la vía de la natalidad no va a ser posible”, declaró ayer en Radio Lalín, consciente de que “estamos en el hilo de la navaja”, si bien “las cosas no van a peor, van a mejor”.