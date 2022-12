“Pese a todo, me llevo una buena impresión de Perú”

Los cuatro estradenses atrapados en Perú ya pueden hablar de este viaje como una anécdota, desde la comodidad de sus casas u entre sus familiares. Luis Ángel Carbia, Tania Míguez, Iago Saborido y Tania Domínguez aterrizaron el martes en torno a las 14.00 horas en el aeropuerto madrileño de Barajas, y ante la falta de opciones para desplazarse hasta Galicia, con los trenes completos hasta altas horas de la madrugada, decidieron no esperar más y alquilar un coche para hacer el camino de regreso por carretera. En total, la odisea para llegar a casa duró cerca de 20 horas, con once de vuelo y cinco al volante.

Pese al cansancio físico y emocional acumulado durante estos días en el país sudamericano, las ganas de encontrarse con los suyos pudieron con todo, y finalmente, consiguieron pasar la noche en casa. Tania Domínguez, una de las viajeras, habla ahora de lo que fueron esas jornadas de incertidumbre atrapados en el pueblo de Aguas Calientes, bajo el Machu Picchu. Contrariamente a lo que se pueda pensar, explica que “al estar en una burbuja, atrapados en ese lugar aislado, no tuvimos miedo de vernos envueltos en las protestas. Si bien había alguna manifestación en la zona, eran pacíficas, por lo que dentro de lo malo tuvimos suerte”.

Además, cuando finalmente decidieron tomar acción y emprender rumbo a Cuzco siguiendo las vías del tren, la buena fortuna también estuvo de su lado, “nos encontrábamos con mucha gente, era raro verte solo. Había algunas zonas más complicadas que otras pero en general era una ruta bastante sencilla, todo recto con algo de pendiente”. Otra de las cosas que agradece Domínguez es “la bondad de la gente. Todo el mundo intentaba ayudar. Un militar con familiares en A Estrada se puso en contacto con nosotros y se ofreció a llevarnos hasta la capital, y desde allí al aeropuerto. Los locales también se mostraron colaborativos, e incluso en las vías del tren, si nos encontrábamos con algún piquete, entendían que éramos turistas y nos dejaban pasar”.

La situación quizás no fue lo que inicialmente planearon estos jóvenes estradenses, cuando hicieron sus maletas y partieron hacia Perú para acudir a la boda de un amigo y conocer la capital del Imperio Inca, pero al menos, los acontecimientos no fueron todo lo adversos que podrían haber sido. Las protestas en Cuzco y otras ciudades del país hicieron subir la tensión social en la zona, lo que causó preocupación en los turistas, ante la perspectiva de que pudiese desatarse una guerra civil. No obstante, la casualidad quiso que en el punto álgido de las revueltas, Luis, Tania Domínguez, Iago y Tania Domínguez se encontrasen lejos de la zona. A ellos lo que les quitaba el sueño era la falta de respuestas una vez el tren fue intervenido por los protestantes, y cómo podrían llegar al avión “perdimos mucho dinero en trenes y billetes de avión que ya teníamos comprados”, con todo “me llevo una buena impresión del país, la gente fue muy buena con nosotros”.