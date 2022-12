O Marco do Camballón baila que alimenta

O poeta que baila é un proxecto realizado polos IES Marco do Camballón (Vila de Cruces) e Milladoiro (Ames) desde o pasado curso co obxectivo de coñecer e dar a coñecer a vida e obra de Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado o Día das Letras Galegas 2022, vinculando os seus valores aos valores da xuventude galega do século XXI. A iniciativa gañou o Premio á Innovación Educativa en Normalización Lingüística no 2022.

Onte presentaronse no auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro dous vídeos musicados polas comunidades educativas dos institutos a partir de dous poemas do autor homenaxeado. A maiores houbo actuacións unindo música, danza e palabra cun propósito solidario: xuntar productos de Nadal para o banco de alimentos do Concello de Ames.

No IES Milladoiro, que onte exerceu de anfitrión, foi musicado o poema Sede na nova Galiza, nun proceso creativo conxunto co alumnado do Colectivo Euterpe e artistas como Xurxo Souto (encargado de enxarmar a melodía), Lola de Ribeira (voz e percusións), Ricardo Gurriarán (emocións e voz) e Richi Casás (saxo). O vídeoclip foi dirixido pola artista Antía Ameixeiras e coreografiado polo corpo de baile do instituto. Unha rancheira-galega achegada ao paso dobre para danzar coa poesía cautivadora de Florencio Delgado Gurriarán.

Pandeirada

No IES Marco do Camballon foi musicada a composición Pandeirada por parte do músico Xabier Díaz e alumnado e profesorado do instituto. O poema representa unha foliada con adufes e pandeiretas e outros instrumentos e o vídeo, dirixido por Nerea Fiúza, protagonízao un baile tradicional coreografiado polo alumnado de Vila de Cruces.

Mais alá do coñecemento da súa obra, o proxecto busca “activar unha sensibilidade cara ao propio sentido lúdico e festivo da poesía de Florencio, amais dun sentido crítico sobre a súa vida e produción literaria”. Por iso, ocupan un lugar fundamental accións e actividades prácticas, sociais, de dinamización do alumnado nos centros e, de forma colectiva, a través das redes sociais. Mais, sobre todo, remarcan, “actividades vividas cos nosos corpos, en grupo, en comunidade, persoalmente”. “Quixemos unir a poesía e a festa a través do baile, na procura de experiencias reflexivas e emocionais dentro e fóra das aulas”, engaden.