La Gala del Deporte de A Estrada nacía en el año 2017 como un experimento de la concejalía de deportes. Cinco años después, está claro que la idea fue todo un éxito. Solo es necesario ver cómo estaba el Teatro Principal el pasado martes para darse cuenta. Desde hacía días ya no quedaban entradas para estar presentes en un acto en donde no faltaban los nervios antes de empezar. Esta gala sirve para premiar a los mejores deportistas y clubes del año pero ha tenido además la capacidad para ir aprender, adaptarse y evolucionar a partir de sus errores y debilidades para hacerse más fuerte. Como es normal una vez metidos en estos barros, siempre habrá voces críticas –no cuesta encontrarlas por las redes sociales– pero lo cierto es que la sensación general una vez abandonado el Principal es que esta gala se ha convertido en la fiesta del deporte estradense.

Toda buena gala que se precie tiene que tener su punto emotivo y ese suele venir del premio a la trayectoria. Este año, ese reconocimiento tenía pocas dudas. En el año de su retirada todas las miradas estaban puestas en Álex Marque, al que nadie de los presentes escatimó el aplauso final. “Fue muy bonito y emotivo”, reconocía el ciclista estradense tras el acto. A ello ayudó el vídeo creado para la ocasión. El realizador estradense Lucas Terceiro, todo un seguro en este tipo de encargos, fue el responsable de un homenaje especial en el que contó con la ayuda de su padre y gran valedor de Marque en sus inicios y a lo largo de toda su carrera, Ricardo Terceiro, para darle el toque final. “Las victorias son bonitas pero estas cosas son con las que te quedas para siempre, y más cuando es ante tu gente. Siento que algo he hecho bien”.

Ya metidos en el plano de los premios, hay varios deportes que se llevaron muchos de los elogios, y no, esta vez no fueron para el fútbol, ni para el fútbol sala, que no se llevaron ni un premio. Ni Estradense, ni Estrada Futsal, ni Escola Estrada, ni Sporting Estrada... los grandes triunfadores, al menos a nivel de cantidad, fueron el bádminton y el atletismo. Cabe destacar en este sentido los tres premios de cuatro que se llevó el Club Bádminton A Estrada este año. La entidad es una habitual en este tipo de premios, especialmente por su trabajo de cantera y sus éxitos nacionales e internacionales pero en esta ocasión se llevó el galardón a mejor deportista (Rodrigo Sanjurjo) y mejor deportista de base masculino y femenino (Rubén Comeron e Iziar Barcala). Desde el club dieron la enhorabuena “a nuestros jugadores por este reconocimiento a su trabajo y esfuerzo, ya que son el ejemplo a seguir para los pequeños”.

El bádminton estuvo cerca de completar el póker en la categoría femenina pero el jurado eligió a Carmen Escariz por delante de Nikol Carulla a pesar de su gran temporada. Ver a una deportista estradense disputar un Campeonato del Mundo con la selección española es algo que no se ve todos los años, así que la marchadora, una de las grandes ausencias de la gala, tenía ventaja. Fue el primero de los premios que se llevó el atletismo en esta gala. El otro llegó en uno de los galardones creados este año, el de mejor entrenador. Marcos Otero fue finalmente el elegido por el jurado, en un premio con un toque a reconocimiento por su trabajo a lo largo de los últimos años para consolidar el atletismo en A Estrada a pesar de la falta de medios. “Es un honor enorme que mi nombre quede grabado en este premio, y en la primera edición en la que se entrega, una honor enorme”, manifestó Otero tras el acto.

Otros dos premios importantes se fueron a manos de clubes que suelen acaparar pocas portadas pero cuyos éxitos a lo largo de este año convencieron al jurado. El premio al mejor club fue para el Ximnasia A Estrada, un reconocimiento con un carácter que parece ir más allá del 2022. El gran trabajo que desde hace años realiza Sofía Mosteiro en la consolidación este deporte en la villa y su camino hasta llegar a competir a nivel nacional merecían ese premio. Otra elección que ni los propios ganadores esperaban fue para el Club de Tenis Recreo Cultural, club revelación del 2022. En este caso se valoró el paso adelante dado esta temporada por el equipo, consolidándose entre los mejores de Galicia.

Uno en el que no hubo sorpresa fue el premio a mejor equipo. El EDM A Estrada fue el que logró este año la mayor gesta, con un histórico ascenso a Liga EBA que lo convertía en el gran favorito. Similar era el caso de un galardón que se estrenaba, el de mejor evento deportivo. La histórica Subida á Estrada se lo llevó como se esperaba, un acto en el que estuvieron acompañados por el que esperan sea el próximo presidente de la federación, Antonio Rodríguez Troitiño.

El CNS A Estrada por su parte acudía con mucha ilusión a esta gala y finalmente terminó por llevarse un premio importante, el de mejor club de base del municipio. Sin duda es un premio que reconoce el buen trabajo realizado por la entidad, y no solo en los últimos años, a la hora de consolidar la cantera de un club joven y con un gran futuro por delante.

Por último, el premio a la mejor entidad patrocinadora fue Panadería Cervela, un reconocimiento que muchos de los presentes harían extensible a todos los patrocinadores que los ayudan en su día a día.