El candidato a la Alcaldía de Lalín de Compromiso, Rafael Cuíña, pregunta al PP si como “jefe de la oposición” debe permanecer en silencio” ante el retraso en las obras del centro de salud, las del CEIP Xesús Golmar o las concentraciones parcelarias. Así responde al portavoz de los populares, Pablo Areán, quien acusó a Cuíña de “no haber aprendido nada” por insistir en sus ataques al gobierno gallego.

Al tiempo, agradece al también concejal y a su compañero Avelino Souto “las enseñanzas que me están dando de cómo es la gestión de un Concello”. Aduce que días atrás, Souto decía de él que desconocía el funcionamiento del ayuntamiento “y ahora lo hace el edil Areán”. “Estoy siempre dispuesto a aprender de personas de acreditada experiencia y prestigio en el municipalismo. Si las concelajas Karen Fernández y Begoña Blanco se quieren sumar a las enseñanzas hacia mi persona, lo aceptaré”, dice,. y pide al alcalde, José Crespo, que no tenga la prepotencia de no admitir ni el más mínimo error.