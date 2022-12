Xosé Barrio, un mecánico de Silleda entre ferros e madeira

Mandou recado o sacerdote José Katanga para que foramos ollar un orixinal e bonito belén que un veciño de Martixe – unha das catorce parroquias que este animoso cura rexe en Trasdeza- instalara na igrexa parroquial. Non esaxeraba o celoso párroco, que nos acompañou na visita xunto co escritor e investigador José María Ezequiel Ferrer, ao indicarnos que era un nacemento artesanal de certo mérito do que fixemos uns retratos coa idea de dalo a coñecer nos medios de comunicación neste tempo do Nadal, no que, en cada pobo, en cada aldea e en cada casa, todos procuramos algunha decoración para animar e recrear o ambiente destas festas tradicionais.

Interesados por saber quen era o autor deste orixinal e ao mesmo tempo sinxelo belén de Martixe, o propio sancristán Antonio González Montoto, que nos franqueara a porta da igrexa, deu razón de que fora feito polo veciño Xosé Barrio Taboada, ben coñecido no concello de Silleda por ter na vila un acreditado taller mecánico e pola súa habelencia, de xeito especial, nos labores coa madeira: carpintería, ebanistería ou tallista, pero tamén noutros oficios como electricista, fontaneiro, canteiro ou albanel. A maiores, aínda ten tempo para traballar horta e xardín, producir aceite e sidra ecolóxicos das plantacións de oliveiras e maceiras que ten ao redor da casa e por se todo isto non fora dabondo, tamén procura e pica a leña para quentar a súa casa ben rehabilitada por el mesmo, na que non falta detalle nin servizo e que comparte coa súa dona Rosa, no lugar de Paradela. Taller no Foxo Aínda que a profesión e dedicación de Antonio, como xa indicamos, é a de mecánico de automóbiles multimarca nun negocio instalado no camiño do Foxo de Silleda, coa denominación de “Talleres Barrio”, aínda que todos o coñecen polo taller do Andorrano, xa que con poucos meses foi vivir para aquel Estado dos Pirineos cos seus pais, no que botou case corenta anos desempeñando o oficio de mecánico, e onde coa súa dona criaron dous fillos que viven aló. En 2006 o matrimonio retornaría, para vivir aquí e instalar o referido negocio de automoción. Logo de ollar o Belén de Martixe –que mantén a composición tradicional da mula e o boi, co Neno nun berce que artillou cun par de troncos dun vello loureiro ao que o vendaval lle esgazou unhas pólas–, fomos ver varias figuras feitas tamén de troncos de sobreira á casa de Benito “o das Escavacións”, en Ansemil, e tamén ollamos fotos de numerosas realizacións feitas por este artesán afeccionado, coas que vén agasallando aos amigos ou que garda e usa na súa propia casa, como unha casiña para cativos que se transforma en sauna, un estanque para peixes, diverso mobiliario feito de palés, que foi o seu inicio nesta afección, para agasallar aos seu fillos con mesa e asentos de xardín, ou unha recreación dunha taberna, que se mostra no Bodegón de Esther da vila de Silleda. Coidando que o labor de Xosé Barrio ben merece ser publicamente coñecido e que que esta historia encaixa ben nestes días do Nadal, traémola aquí desexando que continúe traballando co mesmo empeño, agasallando aos amigos e mesmo serva de exemplo e homenaxe para outros mañosos que de xeito anónimo saben aproveitar os intres de ocio, para facer cousas de proveito para si e para a colectividade.