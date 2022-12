O proxecto Europa de Repente, impulsado polos institutos Marco do Camballón, de Vila de Cruces, e do Milladoiro, así como polo CEIP Labarta Pose, de Baio, e coordinado polo CFR de Vimianzo, realizaou a súa cuarta e última mobilidade para coñecer a improvisación en verso de Iparralde, no País Vasco francés.

Durante este ano, o profesorado, vinculado ao proxecto Regueifesta, estivo en Madeira, Tocana e Sardeña para coñecer o despique, a ottava rima e a gara poética, entre outras formas de improvisación destes pobos. Desta volta, entrevistaron a axentes de dinamización cantada en Iparralde, como Aimar Karrika e Ainhoa Elizondo, da asociación Bertsolaren Lagunak, a docente Lur Rentería ou a bertsolari Irati Alcantarilla. O proxecto Europa de Repente realizou máis de 40 entrevistas e gravacións audiovisuais a persoas de moi diferentes idades e ocupacións, para compoñer un documento de cál é a situación actual do repentismo en Europa.