El odontólogo lalinense que evalúa el estado de salud

Una investigación de la Universidad de Santiago (USC) centrada en la identificación de nuevos marcadores genéticos y epigenéticos en pacientes con cáncer colorrectal y de cabeza y cuello, utilizando muestras no invasivas, acaba de ser galardonada por la Real Academia de Doctores de España (RADE) con el premio a la mejor tesis doctoral en el campo de las Ciencias de la Vida y la Salud. Este avance hacia la oncología de precisión es fruto del trabajo desarrollado por el investigador y odontólogo natural de la parroquia lalinense de Gresande Óscar Rapado González.

Rapado todavía no se creía ayer haber sido distinguido por su trabajo después de casi haber olvidado su participación en el certamen. “Hice la solicitud para optar al premio pero realmente no lo esperaba para nada porque la solicitud la cubrí hace unos cuatro meses y esto fue hace una semana. La noticia me llegó al móvil y fue una sorpresa porque me había olvidado del asunto”, explica este joven lalinense que aspira algún día a impartir clases en el campus que le vio nacer como científico y odontólogo titulado.

En lo que respecta al cáncer colorrectal, la investigación llevada a cabo por el investigador de Gresande ha identificado un panel formado por cinco microARN que tienen potencial diagnóstico para detectar esta enfermedad a través de la saliva, lo que supone una estrategia novedosa en el descubrimiento de esta patología tumoral sin causar molestias al paciente durante la toma de muestra. En el caso del cáncer de cabeza y cuello, el científico logró demostrar el potencial de diferentes biomarcadores tumorales como el análisis de mutaciones de ADN en saliva y sangre, marcadores de metilación del ADN en saliva y análisis de tamaño de fragmentos de ADN extracelular en saliva, para el manejo clínico de este tumor.

Otra de las contribuciones recogidas en esta tesis se refiere a la caracterización por primera vez del ADN libre de células de la saliva en pacientes con cáncer oral e individuos sanos. La tesis realizada por un compendio de más de diez publicaciones por parte de Rapado fue dirigida por las doctoras María Mercedes Suárez Cunqueiro, profesora del área de Estomatología de la USC; Laura Muinelo Romay, jefa de la Unidad de Análisis de Biopsia Líquida del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS); y Rafael López López, jefe del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela (CHUS) y profesor de la universidad compostelana.

Óscar Rapado considera que lo conseguido “es un premio muy importante para mi carrera académica e investigadora porque en el fondo quiero algún día poder optar a una plaza de profesor, sobre todo en la USC, que fue donde me formé. Ahora empecé mi etapa como investigador post-doctoral y los siguientes tres años continuaré investigando en el grupo de oncología médico traslacional”. Este trabajo ha recibido financiación de la Fundación Eugenio Rodríguez Pascual, la Xunta de Galicia y el Instituto de Salud Carlos III, así como de la campaña de micromecenazgo del estudio de biopsia líquida promovida por Oncomet. Para la realización de esta tesis doctoral se contó también con la colaboración altruista de los profesionales de los Servicios de Oncología Médica y Digestiva del CHUS, y del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El médico dezano Óscar Rapado González realizó su tesis en el programa de doctorado en Ciencias Odontológicas de la USC y la fase experimental de la tesis se realizó en el IDIS, dentro del grupo de Oncología Médica Traslacional (Oncomet). Además, contó con la colaboración del Instituto de Investigación Vall d’Hebron (VHIR) donde el doctor de Gresande tuvo la oportunidad de realizar una estancia formativa.